Chyťte toho Muska! Proti šéfovi Twitteru se vede propagandistická kampaň jak za Sovětského svazu

Neuplynul od té doby den, aby se neukázalo, jak strašný je Elon Musk člověk. Ruší twitterové účty (sic!) a zablokoval trollovský profil, který sledoval jeho letadlo a ohrožoval bezpečnost jeho i jeho rodiny. Kvůli němu z Twitteru utíkají stovky velkých firem a společnost přijde o miliardy dolarů.

Je to mediální kampaň jak za zlatých časů Sovětského svazu. Kromě vraždění koťátek a tání ledovců je Elon Musk zodpovědný za všechno špatné na tomto světě. A vlastně i to tání ledovců by se na něj dalo nějak svést.

Asi nic nevystihuje bídný stav demokratické kultury v USA tak dobře jako tohle.