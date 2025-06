Osm zničených historických domů. Taková je cena za luxusní hotel v centru Prahy

Stavební povolení na zásadní rekonstrukci Sixtova domu a dalších tří budov v jeho okolí získala akciová společnost Hotel u Sixtů v roce 1996. Stavební práce se po roce zastavily a za šest let přešlo vlastnictví firmy na společnost Akroterion, která nerealizovaný projekt převzala. Nyní přestavba, zdá se, cílí ke konci a otevření velkolepého hotelu je ohlášeno na příští rok.

Několik oslavných článků na serveru E15, které nejsou nic jiného než servilní promo, vyvolávají trpký usměv. Autor se snaží vyvolat dojem, že hodný miliardář z Izraele a skvělé domácí architektonické studio zachraňují zanedbaný blok, kde prý ještě nedávno chátrajícími domy prorůstaly stromy. Bude to prý „nejluxusnější hotel ve střední Evropě“ a s bazénem, butiky a jinými zbytečnostmi pro danou lokalitu. Z toho se jistě hrstka starousedlíků a obyvatel historického centra, kteří nebyli vyhnaní, asi opravdu posadí na zadek.

Třicetiletá historie toho projektu je skandální, protože kvůli němu byli vystěhovaní normální nájemníci a to přesto, že každá parta, která se uchází o prebendy na radnici před volbami, procítěně káže o tom, jak chce zastavit vylidňování centra.

Trestuhodné chování

Od začátku porevoluční doby jsem tento objekt denně míjela cestou do Divadelního ústavu v Celetné ulici a byl stále v horším stavu, zašpérovaný, vymlácený. Tady se skutečně od počátku dělala přestavba demolicí, na což opakovaně poukazovali odborníci.

Průběh tzv. rekostrukce je až neuvěřitelný, začalo to tím, že v devadesátých letech se jeden historický dům zvnitřku doslova vyboural, po protestech ze strany památkářů a odborníků pak v průběhu let vznikaly různé i několikaleté prodlevy, které urychlovaly chátrání objektu. Tuto situaci mělo zachránit připojení dalších domů, které ale v chátrání a demolovaní následovaly osud prvního objektu, nakonec je jich osm!

Už samo propojení domů znamená jejich výrazné poškození, protože ničí historický ráz zástavby. Ovšem to, že se magistrát s developerem spojil, uzavřel s ním smlouvy a dal mu v roce 2013 pouvoir k vystěhování nájemníků, je trestuhodné. O kauze se v průběhu let opakovaně psalo, ale k ničemu to nebylo, investor dostal potřebná povolení a bylo vymalováno. Z těch, kteří měli zodpovědnost, si nikdo nelámal hlavu s tím, že jde o nejcennější část historického centra, že se nenávratně ničí stavební paměť domů, jejichž základy mnohdy pocházejí z 12 a 13. století. Uniformní hotelový prostor a změna dispozic znamená jejich likvidaci a je nepochopitelné, že někdo kdysi dal zelenou na takovou přestavbu jediného domu, notabene osmi.

Turismus je svatý grál

Megalomanský hotelový projekt vražený do historických domů, z nichž zbudou jen fasády, tedy dospěl do finální fáze. Za neuvěřitelných třicet let tahanic, prodlev a stálého chátrání domů nikdo z magistrátu nebyl s to prásknout do stolu a zastavit ho.

Ovšem nejsme v devadesátkách ani na počátku století, dnes se obyvatelé řady evropských historických měst aktivně bouří proti dalšímu nárůstu turismu, takže dokončení takového hotelu je anachronismus svého druhu. Nevraživost k turistům lze pochopit, jejich velká část má jiné zájmy než poznávat historické krásy měst, připomínají spíš nálet kobylek a radnice nechtějí a nejspíš ani neumí zavést jasná pravidla a samy pracují na tom, aby se z měst staly skanzeny.

A to se týká samozřejmě Prahy, vždyť každý, kdo projde Královskou cestou od Karlova mostu až k Prašné bráně, je znechucený, tady se prodává jen odpudivý tovar, který ani nikdo nekupuje, takže to budou zřejmě jen pračky peněz. Takovou Prahu zřejmě její konšelé chtějí, protože turismus je svatý grál a snobský hotel je to jediné, co téhle lokalitě chybělo ke štěstí.