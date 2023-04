Podobné analýzy – při vší úctě k odvaze autorů – nemá valný smysl produkovat, protože válka zatím nejen neskončila, ale ničení všeho živého i neživého se zjevně až nyní dostává do brutálnější fáze, tudíž nikdo není schopen říci, co bude třeba obnovit a za kolik. Nemluvě o tom, kdo, z jakých zdrojů a s jakými podmínkami tyto peníze sežene. Proto číslo 411, což je 2,6násobek HDP Ukrajiny za rok 2022, nelze brát vážně. Kdyby experti uvedli desetinásobek, nikdo by se nedivil.