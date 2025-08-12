Udržitelnost je jinde. Dělat věci správně chce fůru času a být trendy

V praxi se neustále potýkáme s tím, že prostě není čas. Nebo síla. Nebo obojí. Řešíme práci, děti, dopravu, jídlo, ošacení… vztahy. A jelikož je toho někdy moc, na každodenní bázi volíme jednoduchá, časově úsporná řešení. Leckdy bez ohledu na to, jestli je to správně. Což je mimochodem další pěkné slovo – takové ošemetné.
Připadám se přehlcený
Svého času byly módní návody, jak se stravovat zdravě, držet dietu, jak si podomácku něco vyrobit nebo ušít. Mezi knihami pro osobní rozvoj najdeme tituly, které nás učí, jak sbalit ženu, jak vychovávat děti nebo řídit firmu. Jeden ale tak nějak tuší, že stačí ani ne dekáda a velká část doporučení zastará na neúnosnou míru. Kupříkladu otevřít nějaký „návod na šťastné manželství“ z poloviny minulého století je pak spíš k pláči než k pobavení.
Občas cítím, že nestíhám ani sledovat a pružně si dělat názor na to, jaký je ten aktuální způsob, jak to nebo ono dělat správně. Natož abych měl sílu to uvádět do praxe. Určitým klíčem by tady ale mohla být právě ta udržitelnost. Byť by se mohlo zdát, že jsme jenom poněkud zdiskreditované slovo „správně“ nahradili slovem „udržitelně“, uklidňuje mě, že tady alespoň cítím nějaké vodítko. A tak trochu doufám, že v tom není nějaký háček.
Aby nedošlo k mýlce, rozumím přístupu „slow fashion“, spočívajícím v etické výrobě a dlouhé životnosti oblečení. A vlastně bych rád, aby se tenhle přístup zobecnil i na spotřebiče a tak vůbec. Rozumím papírovým, skleněným a kovovým brčkům, rozumím redukci plastových obalů i bezemisním motorům. A vůbec fandím každé další změně, kterou nemusím realizovat sám z vlastní vůle a iniciativy. Protože na to prostě není čas.
Někdy se přistihnu, jak na to nebo ono rezignuju, protože si připadám přehlcený. Přitom tak nějak přirozeně cítím, že třídit odpad, to se má, stejně tak ale vracet baterie do elektra a nepoužité léky do lékárny. Taky by bylo fajn mít čas nechávat spotřebiče opravit, a ne je rovnou vyhodit, protože už jsou na trhu stejně o chlup lepší a ke všemu zrovna v akci.
Zkrátka mám někdy pocit, že nemám čas se dostatečně věnovat rodině, natož abych řešil udržitelný životní styl. Paradoxně zrovna to, co se obyčejně myslí tímhle životním stylem, je pro mnohé něco, co se nedá dlouhodobě zvládat, vydržet, natož pak považovat za udržitelné. Pro ilustraci, abych stíhal cestovat MHD nebo na kole, mám robotický vysavač, který se navíc pokaždé po záruce porouchá, takže ho pořád dokola vyhazuju a kupuju.
Snesitelné naneurčito
Podle mě by udržitelný životní styl neměl spočívat v dodržování aktuálních trendů. Ostatně trend je věc z podstaty proměnlivá, zatímco udržitelné by v ideálním případě mělo být snesitelné naneurčito – a ke všemu ještě s čistým svědomím. Je fajn myslet ekonomicky a ekologicky. Dopřát si kvalitní potraviny i oblečení a věnovat se svým blízkým. Háček je ale v tom, že někdy se člověk holt musí vykašlat na trendy – nebo si toho alespoň na sebe nenabrat tolik. A najít si způsob, jak to bude udržitelné především pro něj.
Osobně pořád ještě balancuju a bilancuju a ne a ne toho z týdenního rozvrhu ořezat dost, aby se ten zbytek dal dělat pořádně a bez stresu. Vést manželství udržitelně. Jíst nebo cvičit udržitelně. Nesnažit se každou chvíli něco jenom „prostě nějak“ zvládnout. A tak trochu doufám, že to vydrží a po čase si neřeknu, že to byl vlastně jenom takový trend.