Málo muziky za hodně peněz. Uhlíková neutralita je pro Česko špatný obchod

Vytvořil jsem web NetZeroCostBenefit.com, na kterém si každý může ověřit, čeho by Česká republika – nebo jakákoli jiná země či skupina zemí – dosáhla, kdyby se do roku 2050 stala uhlíkově neutrální, kolik by to stálo a jakou hodnotu by měl přínos pro klima. Žádný ze vstupních údajů nepochází ode mě: klimatický model MAGICC se běžně používá v klimatických zprávách OSN a dokáže převést slibované snížení emisí kterékoli země na nižší teploty v roce 2100.
Náklady pocházejí z přehledů ekonomických modelů, které zpracovala sama OSN, a odhady škod ze dvou nejnovějších syntéz ekonomiky oteplování. Výpočty si může ověřit kdokoli, i když jen málokterý delegát v Antalyi o to bude stát.
Pro svou nejnovější zprávu a její aktualizace shromáždil klimatický panel OSN téměř tisíc modelových odhadů nákladů klimatické politiky. Téměř žádný z nich se uhlíkové neutralitě do roku 2050 ani nepřiblíží, protože je to tak obtížné a nákladné. Pouze tři modely dosahují nulových čistých emisí, pokud vycházejí ze skutečných dnešních emisí, a nepředpokládají snižování, které začalo už před lety. Podle nich by globální uhlíková neutralita stála v roce 2050 tři až 19 procent světového HDP, protože drahá energie brzdí růst. Můj web používá prostřední z nich, který odhaduje ztrátu 7,2 procenta HDP v roce 2050 ve srovnání se současnými politikami.
Neefektivní politika
Přínosy vycházejí ze dvou nejnovějších syntéz škod způsobených oteplováním – jednu sestavil jeden z nejcitovanějších klimatických ekonomů Richard Tol, druhou William Nordhaus, jediný klimatický ekonom, který získal Nobelovu cenu za ekonomii. Při oteplení, které model OSN předpokládá za současných politik, dospívají k závěru, že změna klimatu bude svět do roku 2100 stát 1,8 až 2,8 procenta HDP. To je skutečná ztráta, ale zdaleka ne katastrofa, o které se tak často mluví. Je také mnohem menší než ztráta 7,2 procenta HDP a přijde mnohem později. Uhlíková neutralita navíc odvrátí jen část těchto škod.
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Ani úsilí jedné země toho mnoho nepřinese. Pokud Česko dosáhne uhlíkové neutrality do roku 2050 a udrží ji, zatímco zbytek světa zůstane u současných politik, model předpovídá, že globální teplota v roce 2100 bude nižší o 0,0008 °C. Toho si nikdo nevšimne. Těchto nákladů si ale Češi určitě všimnou. Jen v roce 2045 je model vyčísluje na 154 miliard korun. Od roku 2027 do roku 2100 dosáhnou v dnešních cenách 1,49 bilionu korun. Celosvětový přínos pro klima přitom činí pouhých 351 miliard korun. Z modelových čísel vyplývá, že každá vynaložená koruna přinese užitek 24 haléřů.
Někdo namítne, že by žádná země neměla takto počítat svá vlastní čísla, protože když si všichni všimnou vysokých nákladů a nepatrných přínosů, nic se neudělá.
Jenže globální dohoda, která funguje jen tehdy, když nikdo nekontroluje čísla, nestojí za mnoho. A společným postupem se počty nezlepší: web ukazuje, že každá ze zemí nakonec přinese světu mnohem méně užitku, než kolik do toho vloží.
Když se totiž podíváme na celý svět, globální uhlíková neutralita do roku 2050 by v tomto století odvrátila klimatické škody ve výši 24 bilionů dolarů, ale stála by 255 bilionů dolarů, obojí v dnešních cenách. Devět centů na každý dolar.
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Problém není v tom, že země jednají samy. Problém je v tom, že tato politika sama o sobě stojí víc, než přináší.
Fosilní paliva zůstávají navzdory cenovým výkyvům levná a hojně dostupná. Není divu, že stále pokrývají více než čtyři pětiny světové spotřeby energie a že emise loni opět vzrostly. Při tempu posledního půlstoletí do roku 2050 nezmizí. Zmizí až o tisíciletí později, v roce 2997.
Přehlížená skutečnost
Existují mnohem výhodnější investice, i když většina z nich na programu COP31 nebude. Předseda summitu už učinil ze srpnové ledovcové povodně v Nepálu, která zabila více než 1400 lidí, výmluvný příklad: „Chceme-li pochopit důsledky změny klimatu, stačí se podívat na Nepál.“ Nic z toho, na čem se v Antalyi dohodnou, ale příští povodeň měřitelně nezmenší. Systémy včasného varování a odolnější mosty by zachránily v Nepálu mnohem více životů, mnohem dříve a za mnohem méně peněz. Vymanění lidí z chudoby v Nepálu i po celém světě učiní všechny méně zranitelnými vůči klimatu a přinese mnohem víc dobrého. Žádné z těchto řešení nestojí ani zdaleka 255 bilionů dolarů.
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Neznamená to, že změna klimatu je neškodná. Znamená to však, že uhlíková neutralita do roku 2050 je mimořádně špatná investice. Za 30 klimatických summitů delegáti tuto skutečnost přehlíželi. Teď si čísla může spočítat kdokoli.