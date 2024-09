Jiná střední Evropa. A kde v ní shánět brynzu, když žijeme v panelácích

My už jsme produktem (česko)slovenské „ulice“ a mluvíme spolu slovensky, naši rodiče si ale zpravidla spolu povídali maďarsky a většina našich prarodičů (třeba ti dva, jež jsme tenkrát navštívili) a jejích předků komunikovala se svými nejbližšími dokonce německy. A při svých toulkách po kraji slýchali samozřejmě slovenštinu, ale i jidiš, rusínštinu či romštinu. I takové bývaly horní Uhry.

Jakkoli už autor těchto řádků dávno nežije poblíž oněch hrobů a jeho vnučka se učí spojovat si jeho obličej se slovem „dědeček“, a nikoliv „ópa“, jak bývalo v naší rodině zvykem, jeho rodný kraj a osudy té části Evropy, do níž patří, mu nejsou ukradeny. A především ne lidé mluvící všemi těmi jazyky. Někdy sporadicky, jindy intenzivněji a nezřídka s otevřenými ústy sleduje, co jeho někdejší spoluobčané na východ od řeky Moravy prožívají nebo si dokonce sami způsobují a rád by vás k této podívané ve své rubrice Uhry přizval.

A nejen na východ od Moravy, ale také na jih či na východ od Dunaje, na sever od Karpat, nebo naskytne-li se příležitost, až někam do východních končin tohoto pohoří. Prostě do regionů, které kdysi tvořily Uhry, ale i do jejich okolí. Jinými slovy „na východ od ráje“, kterým je dnešní Česko (ve srovnání s některými zeměmi západní Evropy zmítanými bouřemi a turbulentním východem kontinentu) možná tak trochu až nezaslouženě. Protože uhry s malým „u“, tedy ty různé chyby na kráse, na které především se novináři soustředí, jsou samozřejmě součástí i tváře zdejší, rovněž nedokonalé společnosti.

„Ty Maďare!“

Našinec je ale zvyklý vidět často hlavně třísky v oku svých bližních. A na tváři například dnešní polské či maďarské společnosti různá akné nelze přehlédnout. A Slovensko je sice dlouhodobě nejoblíbenější soused Česka, Češi ale dění v této zemi často přestávají rozumět. V posledních letech se čím dál víc ukazuje, že ačkoliv Slováci hovoří slovanským a tedy pro Čechy srozumitelným jazykem, existují i faktory, které možná ještě více ovlivňují mentalitu a vzorce chování nějaké národnostní skupiny.

A tisícileté soužití s nějakým dominantnějším sousedem k nim zcela jistě patří. „Češi jsou si bližší s Němci nebo Rakušany, i když si to ne vždy uvědomují a Slováci mají nejblíž k Maďarům, i když to často odmítají,“ vysvětluje v rozhovoru pro Seznam Zprávy slovenský sociolog Michal Vašečka. Kdyby tohle slyšela postava Jakubiskova filmu „Kristove roky“, která útočí na hlavního hrdinu mluvícího slovensky slovy „Ty Maďare!“, bylo by jí vše jasné.

Nevíme, jací a zda vůbec by byli Slováci, kdyby před více než sto lety nevzniklo Československo. Nebo kdyby se splnilo přání Gustáva Husáka a Slovensko by potkalo to „štěstí“ rozvíjet se jako součást někdejšího Sovětského svazu. Snad menší průšvih by pro Slováky bylo jejich splynutí s Poláky v jednom státě, jak o tom na jaře 1939 fantazírovali někteří slovenští politici, než pak vznikl válečný „Slovenský štát“. Někdy prostě stačí setsakramentsky málo a milionům lidí je dopřán dříve nepředstavitelný osud. Třeba život v zemi, v níž jedinec jazyku jeho úřadů najednou vůbec nerozumí. I to se kdysi stávalo v bývalých Uhrách.

Hlavně bez předsudků

Do států bývalých Uher ale před 35 lety dorazila svoboda a občané jednotlivých nástupnických států se dnes můžou chovat a většinou díkybohu i chovají svobodněji než jejich předkové. Doba je ale nevyzpytatelná, za humny zuří válka (Podkarpatská Rus, která byla kdysi také součástí Uher, je coby ukrajinské území zasažena konfliktem přímo) a jeden nikdy neví, co přinese další den. I proto je dobré mít sousedy na východě na očích.

Chce to ale střízlivé oči. Nedívejme se na ty kraje ani skrz růžové brýle, ani s předsudky. Vždycky mě dostanou otázky typu „přiveze maminka brynzu?“, kterou na mě vychrlil bývalý kolega omámený romantickou představou o Jánošíkově kraji, když byl zpraven o tom, že čekáme návštěvu. Ano, přiveze, pokud ji sežene v nejbližším obchodním centru. Protože v panelákovém bytě čtvrtmilionového města se brynza nevyrábí. Ani v bývalých Uhrách.