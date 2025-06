Opět přichází vozba. Hlavně že víme, komu za to poděkovat

Z náklaďáků se vyrojily drony a na dálku řízené dopravily výbušniny na určené místo. Nevíme, jestli šlo o skutečnou „home office war“, tedy jestli byly drony řízené opravdu na hodně velkou dálku. Princip je ale jasný a důsledky také. K úderu není nutné shromažďovat armády na hranicích. Stačí poslat kamiony s dvojitou střechou.

První světová válka znala obrněné vlaky, objevily se i v jejím druhém dějství. Teď se zrodil jiný bojový prostředek, kamion upravený tak, aby posloužil jako letadlová loď. Možná vás taky napadlo co mě: čímpak se asi zabývají stratégové na genštábech po celém světě?

Můj přítel Grok tvrdí, že se celosvětově prodává kolem sedmi milionů kamionů ročně. Statistiky Evropské unie uvádějí počet šest a půl milionu středních a těžkých kamionů, Polsko je v tomto ohledu lídr. To je opravdu docela dost. Jak to půjde uhlídat?

Podívejme se na to z jiného úhlu. Podle asociace ATA se ročně přepraví na mezinárodních a domácích linkách pět miliard cestujících, z toho v Evropské unii skoro miliarda, spočítal Eurostat.

Každý z nás, kdo někam letíme, je šacován, buzerován, rentgenován, očicháván psy – v Ruzyni mě donutili stáhnout si kalhoty, aby se přesvědčili, že mám po operaci endoprotézy jizvu (nemám). Nesmím si vzít flašku minerálky, protože v roce 2006 Britové měli odhalit plán teroristického útoku pomocí tekuté výbušniny.

Shrnu do stručného resumé, na hrozbu systém odpoví buzerací. Vidí příležitost a radostně se jí chopí. Je úplně jedno, že to postrádá smysl. Je to „opatření“. Systém miluje „opatření“, je to součást smyslu jeho existence.

Copak tedy vymyslí mudrcové na generálních štábech, co vyprodukují bezpečností „think tanky“, jak budou reagovat na kamionovou hrozbu?

Už to tady jednou bylo. Husité vymysleli vozovou hradbu, předchůdce obrněného vlaku a s trochou fantazie i tanku. Nápad, jak použít kamion, zafungoval v rozmezí dvou týdnů. Jaká bude odezva? Uvidíme na dálnicích vysokokapacitní rentgeny? Jenže náklaďák umí jezdit i po okresce, i po lesní cestě. Copak asi experti vykoumají? Napadá mě… povinná registrace, lokalizace přes satelity, umělá inteligence, obrovské počítače, napájené atomovými mikroelektrárnami.

A poplach, až v okruhu pěti kilometrů zaparkuje Rohlík.

Bude to báječný svět šikany a poděkujme těm, kdo chtějí vymazávat z mapy a obnovovat impéria.