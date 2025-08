Boj proti korupci je symbolem boje mezi starou a novou Ukrajinou. Ta nová prozatím vyhrává

Na první pohled to vypadá nesmyslně. Ukrajinský parlament doslova před pár dny, 22. července tohoto roku, schválil zákon, podle kterého dosud nezávislé orgány, protikorupční agentura NABU a Speciální protikorupční prokuratura (SAP), které vyšetřují korupci v nejvyšších patrech politiky a státní správy, mají podléhat generálnímu prokurátorovi. Tento týden je vše opačně, oba orgány jsou opět nezávislé. A z velké části pro oba návrhy hlasovali poslanci ze strany prezidenta Volodymyra Zelenského. Jak si to vysvětlit?

Vyšetřování prezidentových lidí

V západních médiích je to občas vysvětlováno tak, že si omezení nezávislosti protikorupčních složek přál šéf prezidentské kanceláře Andrij Jermak. To je nesmírně mocný muž, který ačkoliv není ministrem, sám někdy jedná jako ministr či téměř hlava vlády a je proto přezdívaný, jelikož chodí ve vojenské uniformě, Zelenského zelená eminence. Nicméně ani „zlý muž“ Jermak by si na něco takového netroufl bez Zelenského podpory a navíc šlo o součást širšího trendu šikanování protikorupčních detektivů či aktivistů bojujících proti korupci.

Zelenského okolí zvláště znejistilo, že se vyšetřování přiblížilo k prezidentovu nejbližšímu kruhu, vyšetřován byl například bývalý zástupce šéfa prezidentské kanceláře, bývalý vicepremiér, chystal se zatykač na jednoho z nejstarších a nejbližších prezidentových přátel a v hledáčku NABU je prý i jedna pětina poslanců ukrajinského parlamentu.

V tom okamžiku přišel návrh na podřízení nezávislých orgánů generálnímu prokurátorovi, kterého navrhuje prezident a jmenuje parlament a který je momentálně poslušným sluhou prezidenta Zelenského. Změnu tak podpořili i opoziční poslanci včetně těch, kteří se dají označit za proruské.

Vlastně se tak nějak mělo vše vrátit do starých kolejí, před protesty na Majdanu a svržení vlády Viktora Janukovyče. Ke starým pořádkům, ke staré Ukrajině, kdy politici a byznys mohli spolupracovat na vykrádání státu. Mimochodem, i na Majdanu se protestovalo proti korupci a i po Majdanu, za vlády prezidenta Petra Porošenka, tu byl pokus zrušit nezávislost těchto institucí. A právě Zelenskyj kandidoval ve volbách proti Porošenkovi i se sliby potřít korupci.

Teď se jakoby vše vracelo, Zelenskyj musel couvnout podobně jako Porošenko před nátlakem západních partnerů a hlavně před nátlakem Ukrajinců, kteří proti omezení nezávislosti protikorupčních orgánů protestovali.

Ukrajina zbavená korupce

Ukázalo se, že ukrajinská společnost je poměrně silná, že lidé jsou ochotni protestovat, když hrozí, že se korupce na nejvyšších místech bude tolerovat, a navíc že proti takovému postupu je rozhodně i část vojáků a jejich příbuzných. Argument „nebojovali jsme pro to a neumíralo se pro to, aby se u nás kradlo“ je velmi silný. Je tu stále snaha vytvořit novou demokratickou a korupce zbavenou Ukrajinu, která začala za oranžové revoluce v roce 2004, a za kterou kdysi bojoval i Zelenskyj.

Na druhou stranu, situace, kdy jsou protikorupční orgány tak nezávislé na vládě a parlamentu jako ty ukrajinské a má na ně vliv EU a dříve i USA, je mimořádná a v demokracii nezvyklá. Nicméně Ukrajinci věří zatím v boji proti korupci více vlastním a cizím expertům než svým politikům.

Nicméně Zelenského postavení to komplikuje a možné obvinění a následné odsouzení jeho blízkých spolupracovníků či přátel by politicky, pokud se od nich nedistancuje, mohlo oslabit jeho postavení a možná mu i znemožnit efektivně vést válku. Zelenskyj patrně jednoho dne nebude mít jinou volbu než se buď snažit obnovit starý zkorumpovaný systém, nebo se radikálně odříznout od některých svých spolupracovníků a přátel, „obětovat“ je, a navíc si brutálně zkomplikovat postavení v parlamentu, kde, jak se zdá, se znovu také rozmáhá korupce. Zápas mezi starou a novou Ukrajinou, který se vleče na Ukrajině už více než dvě desetiletí, tak nekončí.