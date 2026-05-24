Merz to řeší tak, že ve čtvrtek poslal dopis lídrům v rámci EU. Navrhuje v něm, aby Ukrajina nezískala rychlé členství v Unii, ale byla do jejích institucí postupně integrována. Aby mohla dostat zvláštní status přidruženého člena.
Proč to tak chce? To zdůvodňuje. Jednak proto, že Ukrajina coby země ve válce je ve zvláštní situaci, tudíž nelze uplatnit tradiční postupy. A pak – možná hlavně – proto, aby se usnadnily mírové rozhovory vedené Donaldem Trumpem. Proto Merz sází na zvláštní statut přidruženého člena pro Ukrajinu.
Jak už bylo řečeno, je to jen návrh, ba nezávazný návrh. Ale v polovině června se bude konat summit EU zaměřený na integraci Ukrajiny. Do té doby se očekávají různé analýzy či reakce. Bude Merzův návrh v jádru podpořen, nebo pohřben? Uvidíme za tři týdny.
Přijmout Ukrajinu, i když jen jako
Ten návrh narušuje dosavadní stereotypy. Třeba ten, že Evropa sice reprezentuje „chciválky“, ale ti nechávají skutečně rizikovou práci na USA. Či ten, že Trump reprezentuje „chcimíry“, kteří chtějí válku především ukončit bez ohledů na územní ztráty Ukrajiny.
Jenže tento stereotyp už moc neplatí. Trump ztrácí o urovnání války na Ukrajině zájem, navíc je pohlcen válkou v Zálivu. Proto už delší čas jasně říká, že bezpečnost na starém kontinentu včetně Ukrajiny je věcí Evropy, a má-li dát někdo Ukrajině bezpečnostní záruky (myšleno pro dobu po uzavření dohody s Ruskem), nebudou to USA, ale Evropa a její státy. Bez ohledu na to, zda jsou, či nejsou členy EU.
Zde zřejmě koření Merzův návrh. Jak by zvláštní statut přidruženého člena EU pro Ukrajinu vypadal v praxi? Merz to shrnul do několika bodů.
Za prvé: účast na zasedání Evropské rady a Rady EU s hlasovacím právem, účast v Evropské komisi a Evropském parlamentu bez hlasovacího práva.
Za druhé: postupné zahrnutí do rozpočtu EU.
Za třetí: rozšíření unijní doložky o vzájemné pomoci a obraně členských zemí na Ukrajinu (to je ta kýžená bezpečnostní záruka).
Za čtvrté: místo u Soudního dvora EU jako asistent zpravodaje.
Takhle by to chtěl Trump, ne?
Největší háček představuje bod 3, bezpečnostní záruka. Jak už bylo řečeno, EU přijímá nové členy pouze z řad států, jež mají vyřešeny vnější problémy. V podstatě tak, že přijetí do EU je jakousi odměnou za fungující mír.
S Ukrajinou by to ale mělo být obráceně. Její přijetí se zvláštním statutem přidruženého člena by nebylo odměnou za fungování v klidu, míru a prosperitě, ale právě podmínkou k dosažení míru, bezpečnostní zárukou. Leckomu se to líbit nebude, především v samotné Evropě. Ale je to přesně v tom duchu, který si přeje – a říká to už nějaký čas nahlas – prezident Trump.
Dosud to bylo tak, že kdo fandil Trumpovi, nadával na EU. S tím, že Trump by její problémy vyřešil lépe, rychleji a účinněji. Ale Merzův návrh vychází fakt z toho, co chce Trump. Aby bezpečnostní záruky pro Ukrajinu poskytla Evropa.
Na koho tedy nadávat? Nadáváte-li na EU, mělo by vám dojít, že Merzovy návrhy jen plní Trumpovo přání. Takže byste měli nadávat spíše na Trumpa.
Není to prosté ani snadné. Der Spiegel přinesl rozhovor s Volodymyrem Fesenkem, vedoucím Centra politologických studií Penta v Kyjevě. Fesenko říká, že kdyby Ukrajina byla součástí kolektivní obrany EU, byla by to bezpečnostní záruka. Ale vzápětí dodává: „Jak může EU poskytnout tuto záruku a zároveň se vyhnout riziku zatažení do války proti Rusku? Podle mě je to největší překážka pro uskutečnění Merzova návrhu.“ A to říká Ukrajinec, který by měl obavy spíše bagatelizovat.
Kdo by u nás kývl na záruku pro Ukrajinu?
U nás se o Merzově návrhu skoro nemluví. Není divu. Ještě je v paměti prosincová scéna z Bruselu. Premiér Babiš tam sice nepodrazil společnou unijní půjčku Ukrajině (na rozdíl od Maďarska a Slovenska), ale odmítl za ni ručit.
|
Představa, že by Babiš odkývl návrh nabízející společné bezpečnostní záruky pro Ukrajinu, vyžaduje hodně velkou fantazii.