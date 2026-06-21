Čím dříve vstoupí Ukrajina do EU, tím lépe pro nás. Evropa ji potřebuje jako živou vodu

Úhel pohledu   13:00
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Ukrajina už třináctým rokem čelí ruské agresi. Před více než čtyřmi lety zaútočil Putin plnou silou s plánem porobit sousední zemi během tří dnů. Místo bleskového vítězství se mu podařilo dosáhnout přesného opaku: semkl ukrajinský národ, dotlačil Švédsko a Finsko do náruče NATO a z Ruska de facto vytvořil čínskou provincii. Putin samozřejmě bude svým věrným doma i u nás dál vyprávět pohádky o své genialitě, ale realitu tím nezmění.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj během summitu EU v Bruselu. (18....

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj během summitu EU v Bruselu. (18. prosince 2025) | foto: ČTK

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj během summitu EU v Bruselu. (18....
Předseda Evropské rady Antonio Costa a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj...
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj během summitu EU v Bruselu.(18....
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj během summitu EU v Bruselu. (18....
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Krátce po začátku invaze nabídli Američané Volodymyru Zelenskému a jeho nejbližším evakuaci. Odmítl větou, která vstoupila do dějin: „Potřebujeme munici, ne odvoz.“

V počátku byla role USA klíčová. I Evropa tehdy váhala a čekala, jak se Washington zachová. Až s jeho zapojením uznala za smysluplné přidat se k masivní vojenské pomoci. Jenže pod vedením Donalda Trumpa začaly Spojené státy podporu oslabovat a hlavní břímě na sebe musela postupně převzít Evropa.

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Ukrajinci ale nikdy nebyli jen pasivními příjemci pomoci. Během mých návštěv na Ukrajině mi tamní představitelé opakovaně říkali: „Víme, že se na dlouhodobou podporu USA ani Evropy nemůžeme stoprocentně spolehnout. Musíme si vlastní kapacity vybudovat sami.“

A pracovali na tom s neuvěřitelnou intenzitou. Dnes výsledky jejich práce berou dech. Dokážou vyprodukovat osm milionů dronů ročně. Vyrábějí vlastní ekvivalent systémů Patriot za pětinu ceny. Produkují houfnice za desetinu ceny těch německých, a to v desetinásobném objemu.

Ukrajina se nejen bránila. Soustavně budovala své obranné schopnosti, až se z ní stal z pohledu špičkových technologií „evropský Izrael“ a z hlediska vojenské síly v podstatě evropské USA.

Od starého šrotu k technologické špičce

Vzpomínám na první dodávky vojenské techniky, které jsme posílali na Ukrajinu. Mnohdy šlo o staré, vysloužilé kousky, ale v prvních měsících zachránily situaci. Česko tehdy bylo lídrem pomoci. Spojenci však techniku dodávali zpravidla pozdě, v malém množství a s omezujícími podmínkami. Ukrajinci museli snášet rány, ale dodané zbraně nesměli proti Rusku plně využít.

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I proto se spolehli na vlastní vývoj a inovace. Výsledek? Nedávno dokázali krutě zesměšnit Putina přímo v jeho Petrohradě, kam si svolal své souputníky, aby se předvedl jako neomylný vůdce. Při příletu delegace vítal kouř z hořících rafinérií, při odletu paralyzovaly nebe ukrajinské drony. Místo oslavy zbyla ostuda. Stejně jako na Rudém náměstí při oslavách konce druhé světové války – místo triumfu byl vidět jen strach o život.

Blíží se zlom – kdo koho potřebuje víc?

Aktuální otevření prvního vyjednávacího balíčku kapitol směřujících ke vstupu Ukrajiny do EU je skvělá zpráva. Osobně jsem pro co nejrychlejší přijetí. Blíží se totiž chvíle – a možná už nastala –, kdy Evropská unie bude potřebovat Ukrajinu více, než Ukrajina potřebuje EU.

A to hned ze tří zásadních důvodů. Zaprvé bezpečnost: EU se bez Ukrajiny není schopna Rusku ubránit. Ukrajinci denně likvidují stovky dronů a raket. Kdyby Rusko stejnou silou zaútočilo na jakýkoliv evropský stát, ten by se v řádu dní zhroutil. Zimní vojenská cvičení států EU s Ukrajinou toho byla smutným důkazem. Ukrajina má technologickou i průmyslovou kapacitu čelit Rusku. EU ji nemá.

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Zadruhé ekonomika: Vůle po přežití se na Ukrajině proměnila ve vůli po úspěchu. Chuť růst, investovat, inovovat a rekonstruovat je tam obrovská – mnohem větší než v unavené EU. Přímo se nabízí nový „Marshallův plán“. Tak jako americké investice po druhé světové válce nastartovaly západní Evropu k nebývalé prosperitě, smysluplný plán pro Ukrajinu dnes může fungovat jako hospodářský motor pro celou Unii.

A konečně zatřetí zemědělství: Ukrajina je obilnicí světa. Pro EU představuje obrovský potenciál z hlediska dostupných a levných potravin.

Odvaha místo strachu z konkurence

Ukrajinské silné stránky jsou paradoxně i největší brzdou. Evropský průmysl a zemědělství se budou přirozeně obávat konkurence. Je však úkolem evropských lídrů, aby tyto tlaky ustáli. Ukrajina je pro EU živou vodou, kterou unijní struktury nutně potřebují.

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Neznamená to, že máme Ukrajinu přijmout okamžitě v plném rozsahu. Integrační proces ale musíme maximálně urychlit. Dokážu si představit model, kdy Ukrajina získá zastoupení v evropských institucích (od Rady po Parlament) s dočasně omezenými hlasovacími právy a evropské dotace se budou uvolňovat postupně, jak budou plněny podmínky.

Je to čistě pragmatický postup. Teď ještě můžeme žít v iluzi, že Ukrajina potřebuje nás. To se ale může velmi rychle otočit. Jakmile začne EU potřebovat Ukrajinu víc, naše vyjednávací pozice se dramaticky zhorší. Proto by i ti největší skeptici měli přijmout realitu a tlačit na co nejrychlejší zapojení Ukrajiny do evropských struktur. Je to v našem vlastním zájmu.

Autor je europoslancem a místopředsedou hnutí STAN

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