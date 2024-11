Ukrajina a Trumpovy ambice. Ještě není v úřadu prezidenta, ale už hýbe světovým děním

Válka na Ukrajině zdá se býti nejen poněkud nešťastnou, ale především nekonečnou. I když ruská vojska postupují a Ukrajinci jsou v defenzívě, ani jedna ze znepřátelených stran v tuto chvíli evidentně nedisponuje takovým vojenským potenciálem, aby zasadila soupeři rozhodující úder a rychle zvrátila vývoj jednoznačně ve svůj prospěch.

Z hlediska geopolitického je konflikt vnímán jako měření sil mezi autokratickým Východem a demokratickým Západem. Podíváme-li se však trochu dále do historie, zjistíme, že Rusko a Západ vůbec nemusely být soupeři, nýbrž spojenci či minimálně tolerující se obchodní partneři.

Od svého zvolení ruským prezidentem v roce 2000 až do roku 2007 se totiž Vladimir Putin prezentoval prozápadní politikou. Bohužel ale po pádu komunismu a rozpadu Sovětského svazu bylo Rusko vnímáno jako nevítaný a nechtěný host, jenž se snaží vetřít na uzavřený večírek Západu, kam nebyl nikým pozván. Západní hostitelé ho také víceméně ignorovali.

Rusové přitom oněch sedm let stále trpělivě čekali na jakoukoliv vážně míněnou pobídku ze strany Západu, dlouho přešlapovali na místě a ptali se, co na to či ono asi řekne Západ. Jenomže Západ neřekl nic a v podstatě odmítl Rusko přijmout do hry jako sobě rovného hráče.

A tak vstřícný postoj vystřídaly dobře známé megalomanské manýry bývalé světové velmoci a s tím spojená změna politického kurzu Moskvy. Vzpomeňme na bezpečnostní konferenci v Mnichově v únoru 2007 a zlomový revoluční projev Vladimira Putina, na který však Západ reagoval příznačně jen s blazeovanou letargií neohroženého vítěze studené války, kterému se už nemůže zhola nic stát.

Pozdě bycha honit

Teď by si obě strany dost možná přály posunout se o dvacet let zpět a dostat šanci uspořádat zcela nový večírek s Ruskem jakožto pozvaným hostem. Na to už je však pozdě. Obzvláště pro Evropu, která vinou války každým dnem ztrácí, a to nejenom ekonomicky; ubývá i jejího geopolitického vlivu v přesné korelaci s tím, jak postupně sílí vliv Spojených států amerických a Číny, dvou klíčových hegemonů příštích let.

Prezident Vladimir Putin se navíc stále těší 70- až 80procentní podpoře Rusů, kteří válku na Ukrajině vnímají pouze jako konflikt na cizím území. Rusové žijí beze změny dál své životy a jejich životní úroveň zůstala zachována, neboť ruská ekonomika se navzdory všem zasvěceným predikcím erudovaných expertů nezhroutila, což by byl asi jediný účinný impulz, jenž by řadové Rusy vyburcoval k zásadnějšímu činu – demonstracím, povstání, či dokonce převratu a revoluci.

Kreml si je tohoto nebezpečí evidentně dobře vědom, proto raději draze platí žoldnéře či expeduje na frontu vojáky ze spřátelené Severní Koreje, čímž úspěšně oddaluje další mobilizaci ruských rekrutů, která by mohla přinést všeobecnou nevoli a poněkud rozkývat Putinovo křeslo.

Zraky celého světa se nyní upínají k nově zvolenému prezidentu USA Donaldu Trumpovi, jenž prohlásil, že válku na Ukrajině vyřeší v rekordně krátkém čase. Jeho rétorika je tradičně zoufale nekonzistentní, excentrická a exaltovaná, ale co Trump skutečně chce a dokáže – to je být v něčem první.

Vzpomeňme na slavné melodrama, jež Donald Trump sehrál během svého prvního působení v Bílém domě s KLDR, permanentně vyhrožující jadernou válkou. Trump okamžitě pochopil, že žádný celosvětový konflikt reálně nehrozí a že Severokorejci svůj jaderný program (velikostí naprosto nesrovnatelný s americkým, čínským či ruským) využívají pouze jako utilitární nástroj k zastrašování a vydírání.

Predátor Trump se rozhodl vytěžit z této situace maximální politický kapitál. Za potlesku celého světa prolomil letité mlčení a sešel se na ostře sledovaném summitu s diktátorem Kim Čong-unem. Krátce na to oznámil světu, že ho právě „last minute“ zachránil a že vše je dohodnuto – jen to podepsat, byť bylo jasné, že během necelé půlhodiny trvajícího jednání mohli oba politici s tlumočníky a poradci probrat leda tak předpověď počasí.

Na druhém setkání obou politiků v Singapuru, jemuž sice nechybělo patřičné promo, vyšlo také najevo, že konečný výsledek znamená jen pramalý posun. Trump se nicméně stal prvním americkým prezidentem, jenž KLDR navštívil, a pro jednou byl a bude také prvním americkým prezidentem, který se se severokorejským vůdcem setkal na neutrální půdě.

Science fiction realitou?

Nedivil bych se, kdyby se o něco podobného pokusil i v případě Ukrajiny. Přivést například k jednacímu stolu Zelenského s Putinem, to se zdálo ještě před pár dny jako science fiction. Ale stačil jeden telefonický rozhovor a jedno setkání s Trumpem a ukrajinský prezident pozoruhodným způsobem obrátil, když se nechal slyšet, že příští rok by rád válku s Ruskem uzavřel, pokud možno smírnou, diplomatickou cestou.

Donald Trump tedy de jure ještě ani nepřevzal úřad prezidenta USA, ale už stačil zásadně ovlivnit nejen cenu bitcoinu na světových trzích, ale právě také směřování války na Ukrajině, již bezmála tři roky marně řešil a dotoval jeho demokratický předchůdce Joe Biden. Už to je pro Trumpa obrovská motivace, aby uspěl. A aby byl opět první.

Autor je publicista, komentátor Českého rozhlasu.