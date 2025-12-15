Trumpova otrávená pilulka pro EU: Ukrajina jako nástroj vnitřního rozkladu

Indicie do sebe zapadají. Prezident Volodymyr Zelenskyj po té řekl, že ukrajinské členství v Unii závisí i na Američanech a také připustil, že se Kyjev může vzdát usilování o členství v NATO. Už nějakou dobu kolují informace, že výměnou za to chce mít Ukrajina kromě bezpečnostních záruk i jisté členství v Evropské unii.
Pro Trumpův tým je to geniální šachový tah, jak unijní struktury rozložit zevnitř. Washington i Kyjev nyní na rychlé členství tvrdě tlačí. Z hlediska Ukrajiny je to logické. Právě evropská integrace stála u zrodu Euromajdanu v roce 2013 a stala se záminkou pro Putinovu agresi. Tu pak Putin neustále stupňoval.
Naopak na Ukrajině se členství v evropských strukturách stalo jedním z úhelných kamenů tamní politiky a vlastně i nové identity. Dnes se Spojené státy paradoxně staví do role největšího zastánce evropských aspirací Ukrajiny, čímž ale vystavují Brusel neřešitelnému dilematu.
Brutální efektivní strategie
Standardní přijetí do EU je totiž maratonem právní harmonizace, který trvá léta. Navíc jde o peníze – a to často v první řadě. Ukrajina je chudý, válkou zdevastovaný stát. Její integrace by znamenala buď drastické osekání dotací pro současné členy, nebo masivní navýšení unijního rozpočtu. Jako plnoprávný člen Unie totiž bude mít nárok na stejnou podporu jako ostatní staří členové.
Na to není připravena žádná evropská vláda, a pokud by s tím souhlasila, tak hlavně na úkor ostatních. A ti se pak budou bránit stejně. Jenže jak může Unie couvnout, když Kyjevu členství slíbila a nechce se nechat zcela vyšachovat z mírových rozhovorů?
Výsledkem bude pravděpodobně to, že se Evropa pokusí o roli „chytré horákyně“: přijme Ukrajinu napůl. Omezí jí přístup k fondům i hlasovací práva, ale zároveň tím oseká peníze pro současné členské země a také omezí pravidla jednomyslnosti i jejich vliv.
Výsledek? Frustrace všech zúčastněných a voda na mlýn nacionalistickým a protiunijním stranám, které Trumpovo okolí tak neskrytě podporuje. Znamenalo by to paralýzu Evropy a její směřování k rozpadu či omezení unijní spolupráce. V neposlední řadě by to nakonec mohlo rozložit i jednotný unijní trh a tudíž tvrdě zasáhnout i ekonomiky jednotlivých evropských zemí.
Trumpova strategie je v tomto ohledu brutálně efektivní. Rozbitím jednoty EU získá Washington slabší, rozhádané partnery, se kterými se mu bude vyjednávat mnohem snáz než s celistvým blokem. Je to mistrovské využití slibů a ambicí Unie k její vlastní likvidaci.