Ukrajina a domácí úkoly

Jenže ani kdyby se zločinnost na Ukrajině přiblížila k nule, tamní úředníci byli jako bílé lilie a uprostřed Kyjeva by šlo nechat na ulici bez obav z ukradení milion dolarů, stále to nebude stačit. A nepomohlo by ani přijetí všech norem potřebných pro vstup do Unie kouzlem přes noc. Jsou tu totiž dva další obří zádrhele.

Prvním je to, že některé unijní země (a jednání s Ukrajinou a následně i vstup do EU musejí schválit všichni členové) nebudou chtít přijmout stát, který vede válku. I když ho v boji proti agresorovi podporují. To snad půjde za nějaký čas překonat. Je tu však větší problém.

Pokud totiž chce Evropská unie přijmout nové členy a zvláště tak velikou zemi, jako je Ukrajina, musí nejprve projít vnitřní reformou rozhodování, financování a spousty dalších věcí. Zkrátka splnit si vlastní domácí úkoly. A to bude trvat dlouho a dost možná to Unii půjde mnohem hůř než Ukrajině.