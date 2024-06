Názor

Komentátor deníku The Wall Street Journal Walter Russell Mead se vydal na Ukrajinu. Jel z Moldávie, byl v Oděse, Kyjevě či Charkově. Všude prý slyšel, že Ukrajinci jsou odhodlání dále bojovat. Není to kvůli tomu, že by tak obdivovali prezidenta Zelenského, důvěřovali svým generálům nebo že by jim bylo jasné, jak válku vyhrát. Základ věci je, že Vladimir Putin jim nenabízí žádnou jinou možnost.