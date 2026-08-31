Fedorov, jehož jméno před pár měsíci nebylo na předních místech průzkumů důvěry obyvatelstva, dnes vévodí žebříčkům popularity vedle prezidentem rovněž odvolaného velitele armády, generála Valerije Zalužného. Zelenskyj je až za nimi.
Fedorov v rozhovorech (například pro Reuters či Bloomberg) kromě nekompetentnosti některých politiků a sovětských přežitků v armádě akcentuje tři témata. Za prvé: míra korupce je vysoká. Za druhé: Ukrajina čelí krizi vládnutí, proto je třeba uspořádat volby i v době války. A za třetí: armáda v příštích pěti měsících musí uskutečnit změny, hlavně technologické, jinak nedokáže otočit vývoj války.
„Demokracie nesmí být rukojmím Ruska“
Oblibě Fedorova, na jehož podporu demonstrují tisíce občanů, se nelze divit, protože výrokům schopného (a přesto vyhozeného) ministra obrany o situaci na frontě lidé mají tendenci věřit. Nevycházel z narůžovo malovaných zpráv mainstreamových médií, ale na vlastní oči viděl nejen to, co se děje, ale jistě měl k dispozici reálná data z bojiště.
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Fedorov našel odvahu otevřít témata, o nichž novináři a vojenští experti (i v Česku) postupně přestali hovořit, dostali strach, protože pokrokáři je okamžitě označili za poskoky Putina či Ruskem placené agenty. Odvolaný ministr obrany pojmenovává systémové problémy, kvůli kterým prý Ukrajina může prohrát válku. Zmiňuje třeba erozi politické legitimity.
To, že západní progresivisté zbožňují Zelenského, ještě neznamená, že si značná část Ukrajinců nepřeje volby. Prezidentovi vzkazují: Nezlob se, Volodymyre, ale vrať se mezi nás a požádej nás opět o důvěru. My ti ji, možná, dáme a pak dělej, co uznáš za vhodné.
„Musíme odpovědět na otázku – jak má fungovat stát, pokud válka trvá roky? Co když bude pokračovat ještě rok, dva, tři? Může Rusko získat právo rozhodovat, kdy si Ukrajinci znovu budou moci vybrat svou vládu? Jsem přesvědčen, že ne. Demokracie nesmí být rukojmím Ruska,“ řekl Fedorov.
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„Musíme najít legální, bezpečný a realistický mechanismus, který Ukrajině umožní obnovit plnohodnotný demokratický proces i tváří v tvář vleklé válce,“ dodal a varoval, že je nebezpečné, když společnost získává dojem, že hlavním kritériem pro jmenování člověka není ani jeho profesionalita, ani výsledky, ani schopnost měnit zemi, ale osobní loajalita k systému.
Přestat Fedorova skandalizovat
Z těchto výroků je patrné, jak si Fedorov uvědomuje, že politika je bojiště. Politická legitimita, skutečnost, že nějaká vláda či hlava státu má důvěru většiny národa, je velmi silný multikomplexní zdroj, srovnatelný s tisíci kusy raket do systému Patriot. Představte si, že by izraelská vláda zítra prohlásila, že volby koncem letošního října ruší, protože země je ve válce. Západní progresivní politici, jejich mediální dělníci a aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou by získali další důvod k hanění vlády Benjamina Netanjahua.
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Po počátečním šoku se příznivci Zelenského vzpamatovali a začali šířit, že Fedorov straní Rusům a že chce Ukrajině ublížit. Tuto strategii lze ale těžko označit za moudrou. Názory, které vycházející hvězda ukrajinské politiky dnes hlásá, před ním říkali i jiní, ale vřava mainstreamových médií je vždy potlačila nebo umlčela. Pokud tedy někomu není osud Ukrajiny lhostejný, měl by přestat Fedorova skandalizovat či zesměšňovat – a naopak začít jeho slova brát vážně.