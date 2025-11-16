Síť největšího korupčního skandálu Ukrajiny se blíží k Zelenskému. Ten bojuje o své dědictví

A s každým dalším odposlechem, s každým novým jménem je jasnější, že tahle věc se nevyhnutelně přibližuje k samotnému centru moci – k prezidentské kanceláři. Bude to mít politické následky, v neposlední řadě pro prezidenta Zelenského.
Kauza Timura a jeho party bobtná. Ohrozí pozici Zelenského?
Rezignovat už musela ministryně energetiky, odvolán byl ministr spravedlnosti. Stín podezření padl i na současnou premiérku, jejíž nástup do úřadu v červenci měl mimo jiné ukázat, že věci se mění, v podezření je bývalý ministr obrany Rustem Umerov, který je nyní šéfem Rady národní obrany a bezpečnosti a z tohoto titulu blízkým spolupracovníkem prezidenta Zelenského.
Ostatně, Mindič, který je prý v centru celé sítě výběrčích úplatků, byl spolumajitelem firmy Kvartal 95, která byla Zelenského firmou a značkou jako komika a herce a jedním ze strůjců jeho úspěchu. Prezident s ním byl i nadále ve styku a mimochodem Mindič prý pomohl na žádost prezidentské administrativy přesvědčit bývalého ministra Oleksije Černyševa, který utekl do Londýna před stíháním za korupci, aby se vrátil do vlasti. S tím, že se vše zamete pod koberec. Teď je na útěku naopak Mindič a dokonce se objevily nepotvrzené zprávy, že proti němu může vypovídat Černyšev.
Korupce jako zrada
Vypadá to tak, že systém úplatků nemohl fungovat bez krytí z prezidentské kanceláře či alespoň bez jeho tolerance. A to jak za Andrije Jermaka, nynějšího šéfa prezidentské kanceláře, tak za jeho předchůdců. Uvidíme, co se ještě dozvíme z odposlechů, které pronikají na veřejnost. Otázkou je, co věděl prezident Zelenskyj. Zdá se, že nebyl do braní úplatků zapleten, nicméně něco musel tušit. A to mu ukrajinská veřejnost neodpustí.
Ukrajinská ministryně energetiky rezignovala, šéf spravedlnosti je mimo funkci
Ukrajinci dnes vnímají korupci úplně jinak než v časech před rokem 2022. Zpronevěřit státní peníze či dokonce peníze určené na obranu není běžné jako kdysi, je to zrada. A to slovo zaznívá ve veřejném prostoru čím dál častěji. Není divu – zatímco lidé umírají v zákopech, někdo si mastí kapsy na vojenských zakázkách. A v očích mnoha Ukrajinců odpovědnost nakonec vždy padá na hlavu státu.
Zelenskyj si je toho vědom a postupně se posunul od pokusů některé korupčníky krýt k tomu, že volá po jejich potrestání a to i v případech, kdy jde o jeho blízké spolupracovníky a přátele. Aby se nyní udržel ve funkci, byť jen z titulu toho, že nelze uspořádat uprostřed války férové volby, a proto, aby se na něj vzpomínalo jako na válečného prezidenta, který se postavil ruské agresi, a nikoliv na prezidenta, který toleroval na Ukrajině postsovětské móresy, musí proti korupci něco udělat.
Jeho politickou kariéru to ovšem nezachrání. Jakmile bude po válce či nastane příměří, přijdou volby a Zelenskyj je prohraje. Po tomhle už nemá šanci. Může se jen snažit o to, aby po něm zůstal co nejlepší historický odkaz.