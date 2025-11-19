Pád Alibabovy vlády. K čemu může vést korupční skandál na Ukrajině?

Sedm lidí obviněných v souvislosti s korupcí v energetickém sektoru, 100 milionů dolarů (asi dvě miliardy korun) získaných na úplatcích a co je nejdůležitější, stopy vedoucí až k bezprostřednímu okolí prezidenta Volodymyra Zelenského.
To je bilance nejnovějšího korupčního skandálu na válčící Ukrajině. Celá věc je o to pikantnější, že šlo o strategickou firmu, fungující ve speciálním režimu, který podle vyšetřování Národního protikorupčního úřadu (NABU) měli podezřelí zneužívat ve svůj prospěch.
Mezi obviněnými je podle médií třeba bývalý místopředseda ukrajinské vlády Oleksij Černyšov (prosinec 2024 – červenec 2025), který v minulosti zastával i funkce ministra pro místní rozvoj nebo šéfa firmy Naftogaz. Vyšetřování se týká i bývalého poradce ministra energetiky Igora Miroňjuka i někdejšího šéfa resortu Hermana Haluščenka. V odposleších figuruje pod přezdívkou Alibaba i velmi vlivný šéf prezidentské kanceláře Andrij Jermak, který má značný vliv i na samotného prezidenta.
Síť největšího korupčního skandálu Ukrajiny se blíží k Zelenskému. Ten bojuje o své dědictví
Člověkem, kterého protikorupční úřad popisuje jako hlavního organizátora skupiny, je Timur Mindič vystupující pod přezdívkou Karlson. Dosud málo známý podnikatel z Dnipra má za sebou minulost spojenou se Zelenským - spoluvlastní produkční firmu Kvartal 95, kterou v minulosti založil právě nynější prezident.
Udržoval také čilé kontakty s oligarchou Igorem Kolomojským, který měl v minulosti blízko k Zelenskému a pořady jeho produkčního studia, třeba Sluha národa, kde si sám hrál prezidenta Ukrajiny, se vysílaly v Kolomojského televizi 1+1.
Ještě během kampaně Kolomojskyj podporoval Zelenského logisticky i prostorem na svém kanále, prezident ale později jakékoli propojení popíral a později se od oligarchy úplně odstřihl. Zelenskyj pak podpořil sankce proti oligarchům a Kolomojskyj se nyní nachází ve vazbě.
Sdílní vyšetřovatelé, pasivní veřejnost
Oproti Česku je na případu zajímavá jedna věc. Zatímco u korupčních kauz si vyšetřovatelé pečlivě schovávají a tají důkazy, v tomto případě je protikorupční úřad poměrně podrobně zveřejňuje a to včetně nahrávek. O případu tak víme mnoho ještě před tím, než se dostane k soudu. Třeba to, že podezřelí využívali zvláštního právního stavu daného válkou, kde bez přímého pokynu vysoce postaveného manažera nebylo možné peníze vyplácet a brali si něco kolem deseti procent.
Zda otevřená komunikační strategie NABU odráží obavy z toho, jak případ posoudí justice, nebo jde pouze o nestandardní transparentnost v neobvyklém případu, je otázkou. Protikorupční úřad čelí pokusům o různá legislativní nebo kompetenční omezení pravidelně, koncem července se dokonce jeden takový málem zdařil.
Parlament během několika hodin (obvykle takové procesy trvají týdny) schválil zákon, který omezil nezávislost NABU a speciální protikorupční prokuratury SAP. Ukrajinci si to ovšem nenechali líbit a vyšli do ulic, také Evropská unie pohrozila omezením pomoci.
Po kritice Zelenskyj, jehož strana Sluha národa má většinu v parlamentu a může si prosadit prakticky, co chce, slíbil pochybení napravit a nezávislost NABU a SAP obnovit. A to se nakonec stalo úplně stejným způsobem, tedy schválením dalšího zákona.
A ačkoli je nyní skandál svým rozsahem vlastně nejhrozivější za celou dobu vládnutí Zelenského a jeho strany, lidé v ulicích nejsou. Protestuje jenom parlamentní opozice v čele s bývalým prezidentem a Zelenského neúspěšným rivalem ve volbách Petrem Porošenkem.
Když se v úterý hlasovalo o návrhu premiérky Julije Svyrydenkové odvolat ministry spravedlnosti a energetiky Hermana Haluščenka a Svitlanu Hrynčukovou figurující ve skandálu v energetice, zablokovali Porošenkovi lidé jednání a dožadovali se pádu celé „Alibabovy vlády.“
Počkejme na volby. Ale dokdy?
Některá média, převážně pak ta ruská, prorokují Ukrajině nový Majdan jako v roce 2014 a svržení vlády. K tomu pravděpodobně nedojde, protože veřejnost nevyhodnotila skandál jako dostatečně významný. Do toho vstupují další faktory, jako neoblíbenost Porošenka u velké části populace či decimování země permanentními nálety na energetickou infrastrukturu vedoucí k nepříjemným blackoutům ovlivňujícím život celé země.
Zelenskyj a jeho bezprostřední okolí jsou také mistry v tom, jak skandály tlumit. Třeba po červencovém pokusu ořezat práva NABU a SAP to byl prezident, kdo vystoupil a slíbil chybný krok urychleně napravit.
Po současném skandálu zase oznámil změny v energetickém sektoru tak, aby se nic podobného nemohlo opakovat. Krátce nato odletěl do Paříže a uzavřel dohodu o koupi stovky bojových letounů Rafale, protivzdušného systému nové generace SAMP-T a dalšího vybavení.
Dá se říci, že tato strategie „vyvazování se z průšvihů a ohromování úspěchy“ funguje, protože část populace považuje prezidenta za srdcaře na svém místě bojujícího za Ukrajinu, kterého ale zrazuje jeho okolí. Nemyslí si to zdaleka všichni.
„Lidé na Ukrajině netolerují korupci a my jsme připraveni bojovat nejen proti vnějšímu nepříteli, ale i proti vnitřním nešvarům, jako je korupce, ať už je na jakýchkoliv místech,“ říká Lesja Kopčuková, Ukrajinka žijící v Česku, která do země často vozí pomoc vojákům i civilistům.
Ukrajina se ruské agresi brání už čtvrtým rokem a je nyní v nejhorší situaci od začátku války – tlačená ruskou přesilou na frontách a devastovaná drony v zázemí. Každé korupční jednání chápe společnost o to citlivěji, jako podraz. Neznamená to však, že by vojáci měli začít opouštět své pozice kvůli znechucení z toho, co se „děje nahoře“. Iluze totiž v tomto směru již padly dávno a ani se to příliš neřeší.
Dá se však předpokládat, že to lidé Zelenskému a jeho straně spočítají ve volbách – tedy až se po eventuálním uzavření příměří budou moci konat. Otázkou je, kdy to bude a jaká bude za dané situace ochota na obou stranách tohoto stavu dosáhnout.