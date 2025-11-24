Korupční skandál je ranou do týlu bojující Ukrajiny. Proč dál Kyjevu finančně pomáhat?

Ukrajinou hýbe obří korupční skandál spojený se zpronevěrou peněz určených na ochranu energetických zařízení před ruskými útoky. Z každé zakázky zadávané strategickým podnikem Enerhoatom mělo podle Ukrajinského národního protikorupčního úřadu (NABU) putovat 10 až 15 procent provize členům „vysoce postavené zločinecké organizace“, kteří tím získali sumu až ve výši sto milionů dolarů.
Hlavou organizace byl Tymur Mindič, přítel a obchodní partner prezidenta Volodymyra Zelenského. Z vlády museli kvůli skandálu odejít Herman Haluščenko, ministr spravedlnosti a bývalý ministr energetiky, a také jeho nástupkyně Svitlana Hrynčuková. Bývalý místopředseda vlády Arkadij Černyšev byl vzat do vazby. Podle ukrajinských médií se vyšetřování přibližuje i k exministrovi obrany a nynějšímu tajemníkovi Rady národní bezpečnosti a obrany Rustemu Umerovovi i k premiérce Julii Sviriděnkové.
Kroužení kolem Zelenského
Britský list The Financial Times napsal, že se ukrajinští politikové připravují na další odhalení protikorupčního úřadu, která mohou ještě více poškodit nejbližší okolí prezidenta a „destabilizovat“ i pozici jeho samotného. Mindič totiž vlastnil i firmu Fire Point, která se stala největším výrobcem zbraní – připadá na ni až deset procent obranných zakázek.
Další fakta o korupci může vyjevit tisíc hodin odposlechů, kterými protikorupční úřad disponuje. O tom, že situace houstne, svědčí i informace portálu strana.ua, že nejbližší okolí Zelenského a většina parlamentní frakce proprezidentské strany Služebník lidu požaduje odstoupení šéfa prezidentovy kanceláře Andrije Jermaka, který má být též do skandálu zapleten. Znamenalo by to citelné oslabení prezidenta, neboť Jermak je považován za skutečného hybatele ukrajinské politiky. Minulý týden se měl setkat v Turecku se Stevem Witkoffem, hlavním americkým vyjednavačem pro ukončení války. Setkání ale bylo zrušeno, což může být signál o jeho aktuálně nejisté pozici.
Skandál demoralizuje ukrajinskou společnost. Zatímco na jedné straně miliony Ukrajinců musí vydržet život v chladu a tmě bez elektřiny za stálých ruských útoků a desetitisíce vojáků umírají na frontě, na straně druhé část ukrajinského establishmentu evidentně na válce brutálně vydělává. Lidem to samozřejmě vadí. U tisíců dezertérů se objevuje další silný motiv, proč se vyhýbat odeslání na frontu.
Prezident Zelenskyj se snaží odříznout od aktérů korupční kauzy tím, že na ně uvaluje sankce a nebrání jejich vydání spravedlnosti. Veřejnost ale přestává prezidentovi důvěřovat. Podle poslance ukrajinského parlamentu Jaroslava Železňaka tři neveřejné průzkumy veřejného mínění provedené po odhalení kauzy ukázaly čtyřicetiprocentní pokles podpory Zelenského na současných méně než 20 procent.
Proč dál krmit zloděje?
Skandál zaskočil i Evropskou unii, vždyť Kyjev od ní vyžaduje na příští rok podporu v rozsahu 120 miliard eur. Proto může být její poskytnutí podmíněno tvrdšími protikorupčními čistkami i reformami státního aparátu. Zastánci další podpory Ukrajiny se ale přesto mohou ocitnout pod tlakem veřejnosti v řadě členských zemí. Ta se může ptát, zda není riskantní s ohledem na ukrajinské korupční prostředí podporu posílat. Zvlášť v situaci, kdy se celá Evropská unie nenachází v dobré ekonomické kondici. Nejmenovaný zahraniční poradce ukrajinské vlády uvedl pro web Politico, že to „pro Ukrajince vytváří ohromné problémy“.
Potvrzuje to i vyjádření polského premiéra Donalda Tuska, že zprávy o korupci na nejvyšších místech výrazně ztíží přesvědčování různých partnerů o další podpoře Kyjeva. A dávný kritik prezidenta Zelenského, maďarský premiér Viktor Orbán, bez obalu uvedl, že pomoc Ukrajině krade válečná mafie. Dá se čekat, že prosincové zasedání Evropské rady, kde se bude jednat o finanční podpoře Kyjeva, proběhne ve velmi napjaté atmosféře. Korupční skandál tak může nakonec ovlivnit i vyústění celé už téměř čtyři roky trvající války.