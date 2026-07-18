Fedorov, muž vojenských inovací. Víc než o změny v Kyjevě jde o technologický přelom ve válčení

Stačí srovnat dva novinové titulky ze čtvrtka. Jeden informuje o „pádu oblíbeného Fedorova“. Druhý o tom, že „Ukrajinci sestřelili drahý vrtulník lacinou zbraní“. Je to dobrá ilustrace toho, čemu se říká „asymetrická válka“ a co je právě s Fedorovem spjato.
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VIDEO: Když myš nahání kočku. Ruský vrtulník prchal před ukrajinským dronem
Výraz „asymetrická válka“ vyjadřuje situaci, kdy papírově slabší strana dosahuje úspěchů nad stranou papírově silnější. Kdy ukrajinský dron v ceně osmi tisíc korun dokáže zničit ruský vrtulník Mi-28 za čtyři sta milionů korun. Kde jsme se s tím ve výrazné podobě setkali?
Stačí se vrátit do března do ostré fáze války v Perském zálivu. Papírově silnější USA a Izrael měly jasně převálcovat íránskou armádu i technologii. V taktických bitvách se to dařilo. Ale strategickou převahu, vedoucí k jasnému vítězství a změně režimu, USA a Izrael nezískaly.
Srovnáte-li cenu levných íránských raket i dronů s americkým systémem Patriot či izraelskou Železnou kopulí, vyjde vám, proč se opotřebovávací válka přiklonila na stranu Íránu více, než by kdo čekal. Zásoby sofistikovaných a drahých technologií se vyčerpávaly více než zásoby íránských dronů. Něco podobného teď zažívá Rusko.
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Proto má smysl sledovat Mychajla Fedorova a jeho aktivity. Na okraj, jeho úspěch spočíval do značné míry v tom, že Fedorov byl a je v kontaktu s jinými vlivnými soukromníky – od Elona Muska po firmu Palantir.
Asymetrická válka – jak uspět nad papírově silnějším
Fedorov svým způsobem ztělesňuje suverénní Ukrajinu. Narodil se roku 1991, kdy se rozpadl Sovětský svaz a Ukrajina získala nezávislost. Vyrůstal v již digitalizovaném světě. A přestože je stále „mladým klukem“ (35), má za sebou téměř pětiletou zkušenost války.
Členem vlády – ministrem pro digitální transformaci – se stal roku 2019 (v 28 letech). A brzy se ukázalo, v čem je to dobré. Když v únoru 2022 ruská armáda vtrhla na Ukrajinu, Fedorov své kontakty v Silicon Valley využil. Bylo to v době, kdy Elon Musk veřejně vyzval Putina na souboj. Vsadil se, že navzdory ruské invazi udrží Ukrajinu online, a dokázal to. Zvládl to díky systému satelitů Starlink i díky tomu, že – ve spolupráci s lidmi Fedorova – dopravil na Ukrajinu tisíce přijímacích terminálů Starlinku. A ještě jedna věc. Nechal se přesvědčit, aby Rusko coby agresora od Starlinku „odřízl“.
Už to byl úctyhodný počin. Ale „asymetrická válka“, snaha nahradit početní převahu nepřítele technickou vyspělostí, inovacemi či decentralizací, se vyvíjela dále. Fedorov ji budoval v několika pilířích.
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Příkladem je platforma Brave 1. Propojila armádu, vývojáře a investory, což urychlilo vývoj technologií.
Nebo Brave 1 Market. Tedy systém, kde jednotky na frontě nenakupují výbavu přes centrální sklady, ale přímo od certifikovaných výrobců.
Nebo systém bonusů eBaly. Za prokázanou likvidaci nepřátelské techniky získávají jednotky na frontě body (třeba za tank 40 bodů), které pak směňují na Brave Marketu třeba za nové drony.
Tím není řečeno, že to vše zázračně funguje k vítězství a Fedorov je kouzelný dědeček, který přišel na to, jak papírově slabší může vyhrát válku. Mluvit o vítězství je beztak přehnané (zvláště má-li být vítězstvím úplný návrat k hranicím z února 2014, tedy před anexi Krymu).
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Tisíce lidí v Kyjevě demonstrovaly proti odvolání Fedorova z postu ministra obrany
Ale přes veškerou skepsi či relativizaci zůstává Fedorov tím, kdo nechává nahlížet do vývoje válčení a válečných technologií.
De Gaulle, von Braun, Fedorov…
Jistěže to není úplná novinka. Připomeňme si jiné historické situace, kdy se měnily způsoby a technologie válčení.
Po první světové válce se francouzská generalita dívala na mladého důstojníka De Gaulla jako na blázna, když propagoval tanky coby útočnou vozbu pro příští války. Byli to muži mentálně ukotvení ještě v 19. století a kavalerii. Pak se divili, když roku 1940 tanky generála Guderiana dojely do Paříže. Němečtí plánovači si De Gaullovu příručku přečetli pozorně a inspirovali se z ní pro svůj Blitzkrieg.
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Lidé mentálně ukotvení v 19. století razili i dohodu ve Versailles v roce 1919. Ta poraženému Německu zakázala letectvo či velkorážové dělostřelectvo. Koho by tehdy napadlo zakazovat rakety. Pro ně to bylo sci-fi. Pak se divili, když von Braun vymyslel V2, první operačně nasazenou balistickou raketu, a Němci s ní úspěšně zasahovali Londýn či Antverpy.
Takové situace – situace, kdy se rychle mění technologie rozhodující pro válčení – ztělesňuje Mychajlo Fedorov. Proto je užitečné ho sledovat, ať už je zrovna ministrem či jen vlivným soukromníkem. Je to užitečné pro Česko, naši armádu i pro armády NATO.