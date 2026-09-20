Prezident Zelenskyj mezi vlky. Ukrajinský boj proti korupci krachuje

Případ přichází v době, kdy ukrajinské protikorupční úřady (NABU a SAPO) vyšetřují několik významných kauz zasahujících do nejvyšších pater státní moci, mimo jiné kolem bývalé zástupkyně vedoucího prezidentské kanceláře Iryny Mudré, bývalého šéfa prezidentské kanceláře Andrije Jermaka a státní energetické společnosti Enerhoatom. Než Kravčenko opustil zemi, ve videonahrávce obvinil ředitele Národního protikorupčního úřadu (NABU) Semena Kryvonose a nejmenovaného náměstka ředitele SAPO z páchání závažné trestné činnosti.
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Situace je katastrofální. Všechny tři vrcholové orgány, který by měly ze zákona bojovat proti korupci, se navzájem obviňují z korupce. Je to vůbec možné? Jak tomu mají rozumět ukrajinští voliči a občané v západních zemích, z jejichž daní nenávratně odešly na Ukrajinu v posledních letech stamiliardy dolarů? O důvodech tohoto nejnovějšího skandálu se divoce spekuluje, ale pravdu se obyčejní lidé nejspíše nedozví nikdy. K dokreslení obrázku však může pomoct, že oba specializované protikorupční úřady (NABU a SAPO), které se Kravčenko snaží diskreditovat, podle různých informací představují jakési páky zejména Američanů na Zelenského a jeho nejbližší spolupracovníky.
Z nejlepších hajných největší pytláci
O stavu právního státu na Ukrajině dost vypovídá, že od Euromajdanu, kdy po sérii protivládních protestů v únoru 2014 byla svržena vláda prezidenta Viktora Janukovyče a údajně se začala budovat demokracie, se na postu hlavního prokurátora vystřídalo osm lidí. Každý z nich seděl na té židli zhruba dva roky, ale spíše méně.
Ruslana Kravčenka posadil do křesla šéfžalobce sám Zelenskyj, ale stejně jako dosavadní hlavní prokurátoři i on byl zbaven úřadu na přání prezidenta.
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Andrij Kostin (ve funkci od července 2022 do října 2024) rezignoval kvůli rozsáhlému korupčnímu skandálu, kdy si úředníci obstarávali falešná potvrzení o invaliditě, aby se vyhnuli vojenské službě. Iryna Venediktova (březen 2020 až červenec 2022) byla odvolána kvůli selháním v boji proti vnitřní zradě a kolaboraci s Ruskem uvnitř jejího úřadů. Zelenskyj ji odvolal společně s tehdejším šéfem tajné služby SBU Ivanem Bakanovem. Ruslan Rjabošapka (srpen 2019 až březen 2020) byl na návrh prezidenta odstraněn proto, že prý nedosáhl kýžených výsledků v boji proti korupci.
Jurij Lucenko (květen 2016 až srpen 2019) podal demisi kvůli politickým tlakům při vyšetřování vraždy protikorupční aktivistky Kateryny Handzjukové. Viktor Šokin (únor 2015 až březen 2016) byl – na návrh prezidenta Petra Porošenka – odvolán proto, že údajně blokoval vyšetřování korupčních kauz, bránil reformě justice a stíhání osob spojených s dřívějším režimem prezidenta Viktora Janukovyče. Vitalij Jarema (červen 2014 až únor 2015) rezignoval poté, co ho politici i veřejnost kritizovali za pomalý postup při vyšetřování korupce a zejména za neschopnost efektivně objasnit kriminální případy spojené s vraždami demonstrantů na kyjevském Majdanu z února 2014. Oleh Machnitskyj (únor 2014 až červen 2014) odešel z funkce na vlastní žádost, skutečný důvod nelze dohledat.
V Česku se říká, že z největšího pytláka bývá nejlepší hajný. Funguje to ale i opačně. I když se i u nás při budování demokratického kapitalismu našli státní zástupci, kteří podlehli volání divočiny, vypadá to tak, že na Ukrajině se z nejlepších hajných stávají největší pytláci. Jak vidíme, politický systém na Ukrajině za dvanáct let semlel osm šéfžalobců. Ve čtvrtek se prozatímním generálním prokurátorem stal dosavadní prokurátor Chmelnycké oblasti Anton Kovalskyj, opět Zelenského člověk. Ale kdo uvěří prezidentovi, že nový hlavní prokurátor, který přijde po Kravčenkovi, bude – řečeno s klasikem – křišťálově čistý a už opravdu, ale opravdu bude bojovat proti korupci?
Odpověď, která bude zřejmě nejblíže pravdě, nám poskytne Ukrajina, kde o politický vliv bojuje několik oligarchů a mocenských center. Ukrajinská byznysová a politická elita není jednotná, zdá se, že už každý jde proti každému. Samozřejmě, že je tomu tak i na Západě, i v České republice, ale zdá se, že oligarchové z vyspělých kapitalistických zemí už se naučili jíst vidličkou a nožem.
Zavřít, sebrat pas a sdělit obvinění
Ukrajina, která se chce stát plnohodnotným členem EU, čelí problému, že kauzy, které vedly k pádu prakticky všech státních zástupců, nejsou řešeny podle standardních pravidel justice. Nevidíme obžaloby, rozsudky údajně nezávislých soudů, nikdo nesedí ve vězení. To dokazuje, že Zelenskyj všechno řeší politicky. Irynu Venediktovu v listopadu 2022 vyslal do Švýcarska, kde je velvyslankyní Ukrajiny, Andrij Kostin je od loňského května velvyslancem v Nizozemsku, Ruslan Rjabošapka se ženou a třemi syny žije ve Francii…
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Nevíme, jakou voňavou ambasádu dostane od Zelenského nyní odvolaný Ruslan Kravčenko, ale když prezident rozhodl o jeho konci ve funkci hlavního prokurátora, řekl poslancům, že pokud tento krok označí za politický nátlak, tak ať. Prezident funguje v modelu primus inter pares (první mezi rovnými) a (stejně jako prakticky všichni politici) i on se snaží přežít všechny krize. Pokud obvinění proti hlavnímu prokurátorovi mělo reálný základ, tak normálním řešením nebylo to, že dvě hodiny po půlnoci opustí zemi, ale měli by ho zavřít, sebrat mu pas a sdělit mu obvinění.
Lidem zřejmě nejde do hlavy, že Zelenskyj, který loni v létě neúspěšně zkusil pomocí zákona oslabit nezávislost protikorupčních úřadů NABU a SAPO, se najednou postavil na jejich stranu a hodil přes palubu Kravčenka, kterého jako svého věrného člověka nedávno posadil do křesla hlavního prokurátora. Kdo se v tom má vyznat? Na čí straně teď stojí prezident? Pravděpodobně na ničí, stojí na své vlastní straně. Zelenskyj a jeho ekipa připomíná skupinu lidí na trojspřeží pronásledovaném na zasněžené stepi hladovou vlčí smečkou. Prezident v roli kočího vyhazuje z vozu jednoho za druhým v naději, že se mu podaří zachránit se, anebo ho vlci sežerou jako posledního?