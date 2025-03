Trumpova geopolitická hra. Klíčem je, aby nešlo o dočasný odklad dalšího kola konfliktu

Názorové veletoče staronového amerického prezidenta Donalda Trumpa nic nemění na tom, že situace je pro ukrajinské obránce velmi těžká i tak. Teď půjde o to, jak rychle se nepříznivým rozhodnutím americké administrativy dále zhorší a zda ji alespoň v některých ohledech nedokáže něco nahradit například skrze zvýšenou zbrojní a technologickou pomoc od bohatých zemí v Evropě a ve světě.

Norsko nyní zvažuje větší zapojení dotované ze svých ropných zisků, protože ho válka na Ukrajině jednoznačně ohrožuje. Celá Skandinávie má jasno v tom, že v jejím zájmu není nechat Ukrajinu padnout.

Jiná situace však panuje v oblasti předávání zpravodajských informací. Nedávno ohlášené rozhodnutí USA o odříznutí Ukrajiny od těchto informací rozhodně situaci ovlivní. I když je otázka, zda Trump ještě nezmění názor. Ukrajinci pravidelně zasahovali shromaždiště ruské techniky, výcviková střediska, infrastrukturu důležitou pro vedení útočné války.

Nevěřím, že se někomu může povést tuto informační pomoc nahradit, a je to tak další z hořkých momentů, které nyní Kyjev provázejí. Nejde totiž jen o to, za každou cenu zastavit válku, ale také zajistit, aby Ukrajina zůstala stabilní zemí.

Pokud budou Ukrajinci opuštění, zvedne se vlna frustrace, která může způsobit jak vnitřní nestabilitu, tak neuposlechnutí některých bojovníků ke složení zbraní, až to bude aktuální. Konflikt se tak může přeměnit na další kolo války formou guerilly. Nic z toho nepřináší pro Evropu i demokratický svět pozitivní posun.

K situaci na frontách, kde se zatím zhoršování mezinárodního postavení Ukrajiny vlivem oslabení spojenectví s USA neprojevilo, je nutno hlavně rozebrat situaci na Donbasu a v ruské Kurské oblasti.

Klíčové město

Pokrovsk je město, které mimo Ukrajinu znal ještě před nedávnem málokdo. Frontová linie se k němu však přiblížila již do bezprostřední blízkosti a na příkladu Bachmutu či Avdijivky je jasné, že pokud se začne bojovat přímo v něm, boj bude dlouhý a intenzivní. Čím je to dáno?

Jednoznačně strategickým významem této důležité křižovatky silnice i železnice. Ta je už dávno stejně v dostřelu dělostřelectva, takže svůj logistický význam ztratila. Pokud se však zamyslíme nad celkovou situací na frontách s detailnějším zaměřením právě na Pokrovsk, stejně jde o místo nesmírně důležité a jeho ztráta může představovat zlom pro psychiku ukrajinských obránců nasazených nejen zde.

Je tak evidentní, že o tomto městě ještě rozhodně uslyšíme. A to i přes to, že se z něj stalo další ze zcela zničených a prakticky opuštěných sídel, která symbolizují již téměř tři roky trvající nesmyslnou válku největšího státu světa o území a odraz své imperiální minulosti, při které ztrácí budoucnost.

Ostatní části fronty jsou nyní charakterizovány spíše pozičními boji, které se blíží situaci za první světové války, kdy ani jedna strana nedokázala soupeře přetlačit a dosáhnout průlomu. Existuje však jedna významná výjimka – ruská Kurská oblast. Tam dochází k více manévrovému způsobu bojové činnosti. Vyplácí se Ukrajincům i nadále bojovat právě zde?

I mnozí z veteránů o tom pochybují. Situace připomíná jednu jinou odlehčovací operaci, kterou několik měsíců Ukrajinci vedli i přes nemalé ztráty výsadkem provedeným přes Dněpr u vesnice Krynky v Chersonské oblasti, aby tak udržovali Rusy a jejich zálohy v napětí, zda nepřijde mohutnější útok. Nakonec byli nuceni se stáhnout a operace žádné významnější výsledky nepřinesla.

V posledních dnech přitom z Kurské oblasti přicházejí další zprávy o tom, že Rusové útoky dále stupňují. Právě zde bude čím dál silněji sehrávat roli to, zda bude Moskva ochotna k alespoň nějakým ústupkům. Jen Rusko má přitom možnost zastavit válku okamžitě. Pokud by tomu tak bylo, bude moci při jednání zaúčinkovat i fakt, že Rusové nejsou schopni od začátku srpna 2024 ukrajinské jednotky z Kurské oblasti vytlačit.

Kurský gambit

To obrazu o ruské válečné mašinerii, která převálcuje každého, neprospívá. Je to jen odraz jejich válečné propagandy. I v tomto případě však bude účinkovat a rezonovat nepředvídatelné chování amerického prezidenta. Pokud zatím tlačí k ústupkům a nevýhodnému příměří daleko silněji zejména napadenou stranu, Rusko nemá důvod dát najevo ochotu válku ukončit nebo alespoň situaci začít zklidňovat.

Situace na tomto úseku není dobrá ani pro Ukrajince, klade na ně velké nároky a stojí je mnoho životů i techniky. Už více než půl roku však i za cenu oslabení obrany na již zmíněném Donbasu odolávají ruskému náporu, který se zatím míjí účinkem. To, zda operace pro Ukrajinu splnila svůj účel, se tak, jak už to nejen ve vojenství bývá, dozvíme až s odstupem času.

Zápletkou s nejasným koncem je i vícekrát avizovaná surovinová dohoda mezi USA a Ukrajinou. To, co o ní bylo známo, dává tušit, že stejně nebude obsahovat žádné bezpečnostní garance pro Ukrajince.

Vzhledem k tomu, že ani mezinárodní smlouvy, jako bylo Budapešťské memorandum z roku 1994, které mělo signatáře v Rusku, USA a Velké Británii, nedokázalo Ukrajinu ochránit před napadením, tak by to nemělo nikoho až tak překvapovat. Obecně vzato ale může surovinová dohoda minimálně vést k otevřenému angažmá USA na Ukrajině při těžbě vzácných zemin či kovů. A to samo o sobě může znamenat jistý posun, protože v případě bojů u těžebních lokalit by případné zranění amerického občana znamenalo velmi reálnou možnost hněvivé reakce. Rusové by to patrně riskovali jen neradi a jejich potíže narůstají.

Co může přinést dál budoucnost? Jako každý konflikt moderních dějin, i válka na Ukrajině nakonec skončí u jednacího stolu. Pokud však bude poválečná situace i nadále nestabilní, budeme čekat jen na další kolo války; takové čekání představovala už válka na Donbasu od dubna 2014.

11 let se na to Evropa i svět dívá a zatím nikomu se nepovedlo konflikt dlouhodobě vyřešit. Kapitulantství přitom, jak dobře víme z historie, rozhodně nevytváří situace, které by byly stabilní. Křivdy vytvářejí odpor a pnutí, i malé národy se pak po čase opět svému vyzyvateli postaví nebo se region tak či tak nějakou měrou propadne do chaosu. Impulz k tomu může přijít i nenápadně. Ani mnoho obyvatel carského Ruska by ještě na začátku roku 1917 nenapadlo, že je v tom roce čekají dvě revoluce.

Zpět od historických příměrů. Když jako mezinárodní společenství s vysokou životní úrovní a materiálním blahobytem dopustíte, aby se někomu alespoň dočasně vyplatila útočná válka vedená navíc i s genocidními prvky, jak chcete zastavit někoho, kdo jednou napadne vaše území a občany? A to navíc zdaleka nemusí mít podobu kolon tanků a rojnic pěchoty. Každý ať si na tuto hypotetickou otázku odpoví sám podle svých životních zkušeností, rozhledu i svědomí.

Autor je historik z Univerzity obrany