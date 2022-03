Jak píše novinářka Bari Weissová: „Odvaha Zelenského a Ukrajinců nám nastavuje zrcadlo. Zatímco my kácíme své pomníky, oni volají Sláva Ukrajině!“ Přesto je Zelenskyj v kleštích. Je mu jasné, že má-li Ukrajina z té války jakž takž vyváznout, půjde to jen skrze dohodu s Ruskem. Zároveň se ale snaží dodržovat to, co z něj dělá protipól Putina – roli muže otevřeného a v rámci možností demokratického.