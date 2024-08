Na začátku měsíce ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru pro francouzská média nepřímo připustil odstoupení části ukrajinského území Rusku.

Třeba v souvislosti s tím, že by skončila válka a Kyjev by dostal od Západu záruky, že se postaví na jeho obranu v případě opakování ruské agrese. Zároveň prohlásil, že by to bylo velmi těžké a že by to musel schválit ukrajinský lid. Míněno bylo nejspíš referendem.