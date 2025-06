Ukrajinsko-ruské jednání skončilo jako vždycky. Co by ale mohlo uspíšit mír?

Obě strany si v Istanbulu nepodaly ruce, nicméně vyměnily si memoranda o tom, jak si představují ukončení konfliktu. Byť zatím nejsou známy úplně detailní informace o ruském memorandu, vypadá to, že obě strany setrvávají na podobných pozicích, k nimž došly na jednáních v Istanbulu už v roce 2022. Rusko chce oslabení Ukrajiny, speciální práva pro rusky hovořící menšinu na Ukrajině, konec západní pomoci Kyjevu a omezení ukrajinské armády.

Plus mít natrvalo legálně přiklepnutá ukrajinská území, která obsadila ruská armáda a k tomu něco navíc. To je pro Kyjev samozřejmě zcela nepřijatelné, zejména omezení ukrajinské armády či západní pomoci stejně jako to vzdát se části Ruskem dosud neobsazených území. Naproti tomu se zdá, že Ukrajina se může vzdát dočasně kontroly některých oblastí.

Strany jsou v patové situaci

Co to ukazuje? Ani jedna strana už zřejmě nedoufá v rozhodné vojenské vítězství, byť něco takového není zcela vyloučeno. Kyjev evidentně nemá prostředky na velkou vojenskou ofenzivu na vytlačení Ruska ze svého území a nevypadá to ani na to, že mu Západ pošle takovou vojenskou pomoc, která by mu zajistila nad ruskou armádou převahu. Nehledě na to, že Kyjevu prostě chybějí vojáci.

Rusko naproti tomu má dost lidí a vypadá to, že dokáže vyrábět i dost techniky. Jenže nikdo neví, jak ve skutečnosti vypadá ruská ekonomika a zda nehrozí náhlý pád či vnitropolitické problémy. Historické příklady tu jsou, stačí si vzpomenout na náhlý ruský kolaps za první světové války nebo na vzpouru tak zvaných Wagnerovců, kteří mohli dojít až do Moskvy.

Zároveň obě strany vědí, že jsou slabé, ale doufají, že se jim ještě na poslední chvíli podaří vojensky „zabodovat“. Rusko se připravuje zřejmě na velkou pozemní ofenzivu v Sumské oblasti, a proto odmítlo ukrajinské návrhy na příměří. Ukrajinci mají naopak dojem, že se dokážou ubránit a možná diverzními akcemi jako bylo včerejší napadení ruských letišť v zázemí otřást ruským režimem a donutit Moskvu k výhodnějšímu míru.

Z toho všeho ovšem plyne, že na zahájení vážných mírových jednání je ještě třeba nějakou dobu vyčkat. K jejich urychlení nepomůže ani turecký návrh uspořádání schůzky prezidentů Zelenského a Putina za přítomnosti hlavy USA Donalda Trumpa.

Jediné, co by pomohlo uspíšit mír, by bylo to, kdyby se do konfliktu razantně vložili další aktéři. Buď by to znamenalo obří a rychlou vojenskou pomoc Západu Ukrajině, ne tu současného rozsahu. Ta by donutila Rusko vzdát se naděje na další zisky na Ukrajině. Nebo tlak Číny na Rusko, aby omezilo své politické a vojenské cíle na Ukrajině zřejmě v kombinaci s ekonomickou pomocí.

Jedním z důvodů, proč Rusko chce ve válce pokračovat může totiž být i to, že případné ukončení války bude znamenat velký otřes pro ruskou ekonomiku i společnost. A toho se Vladimir Putin bojí. Nicméně ani znásobení vojenské pomoci Ukrajině či hlubší angažování se Číny v konfliktu není v dohledné době pravděpodobné a tudíž není pravděpodobný ani rychlý mír.