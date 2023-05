Panuje mnoho nejistoty ohledně toho, jak válka na Ukrajině skončí. Mezi západními spojenci Ukrajiny existuje konsenzus o tom, že mírové rozhovory nebo příměří uzavřené nyní by pro Ukrajinu nedopadly dobře. Rusko by nadále drželo Donbas, jižní pobřeží i Krym. Dokud bude Putin u moci, Rusko by pouze získalo prostor se přezbrojit a pak znovu zaútočit.