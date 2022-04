Tělo zabitého vojáka leží na zemi vedle skupinky ukrajinských vojáků. Ruské ozbrojené síly vstoupily do Kyjeva. (25. února 2022) | foto: AP

Názor

Kdo není zcela bezcitný, solidarizuje se s napadenou Ukrajinou. Kdo zažil – byť v dětském věku, tak jako autor této glosy – sovětskou invazi do Československa v roce 1968, má k solidaritě o důvod víc. Takže odehrávají-li se ve válce strašné věci, našinec chápe spíše Ukrajince. Neměli tam vpadnout, řekne si na adresu postižených Rusů. Třeba těch, kteří byli při stahování od Kyjeva napadeni, zajati a pak zastřeleni. Autenticitu videonahrávky potvrzují i zdroje The New York Times.