Nezdá se ale, že by toto byla ta ukrajinská protiofenziva, na niž všichni čekáme. Zde lze věřit ukrajinskému prezidentovi Volodomyru Zelenskému, že na podobný podnik Kyjev ještě nemá dost sil. Dodávky západních tanků totiž pořád nejsou kompletní a například slíbené americké abramsy nejsou ještě ani v Německu, kde na nich ukrajinští vojáci mají teprve začít cvičit.

Nezdá se ani, že by cílem ukrajinské protiofenzivy měl být Bachmut. Nedávalo by to totiž smysl. Jakkoli je to výrazný symbol a stál už obě strany tisíce životů, jeho strategický význam není tak velký, aby kvůli němu mělo smysl riskovat možná nejdůležitější operaci celé války.

To, na co se ukrajinští generálové chystají, je zřejmě takzvaná kombinovaná operace: