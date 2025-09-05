Přebudujte Ukrajinu na druhý Izrael, absurdní dramata jí nepomohou

Takzvaná koalice ochotných, tedy převážně evropské státy NATO, by byla ochotna vyslat na Ukrajinu po uzavření míru vojáky, kteří by měli zajistit dodržování dohody o míru či příměří s Ruskem a odstrašit Moskvu od dalšího útoku. Jenže zatím to vypadá tak, že by nešlo o nijak velký kontingent a že by navíc ještě ani nestál na hranici s Ruskem, ale někde ve vnitrozemí. Zahraniční vojáci by zároveň chránili ukrajinský vzdušný prostor a pobřežní vody.
Česká ministryně obrany Jana Černochová dokonce nedávno v rozhovoru pro Hospodářské noviny řekla, že z české strany by mohlo jít třeba o polní nemocnici a nešlo by o přiblížení k linii bojů. Mohlo by podle Černochové prý jít o něco podobného jako mírová mise v bývalé Jugoslávii.
Na hraně parodie
Vypadá to jako fraška. Jednotky, které by byly umístěny v ukrajinském týlu, by neodradily Moskvu od případného posunu linie příměří násilím. Navíc by nebyly tak silné, aby mohly v případě velkého ruského průlomu účinně pomoci ukrajinské armádě nepřátelská vojska zastavit.
Není také jisté, co by spojenci udělali, pokud by Kreml začal hrozit jadernými zbraněmi. Nemají čím odpovědět. A pokud by šlo o lehce vyzbrojené jednotky jako v bývalé Jugoslávii, ty by neodvrátili ani útok menších oddílů, třeba maskovaných Ruskem podporovaných separatistů, a nejspíš by se rychle vzdali. Jako v bosenské Srebrenici, kde se nechali odzbrojit a zmasakrovat lidi, které měli chránit.
|
Trumpovi „žoldnéři“ na Ukrajinu? Americký prezident nepřestává překvapovat
Navíc i s vysláním malých a mizerně vyzbrojených jednotek budou evropské země čekat na americkou podporu. Chtějí americkou leteckou pomoc, pomoc s logistikou a také rozvědkou a předáváním informací. Bez toho nebudou znamenat nic.
Ale dostanou ji? To je více než nejisté. Americký prezident Donald Trump sice prohlásil, že se USA budou na zárukách pro Ukrajinu podílet, ale nechce na Ukrajinu poslat americké vojáky. Dokonce prohlásil, že by tam na zajištění míru mohly dbát soukromé americké vojenské společnosti. To už zavání úplnou parodií. Navíc se stále čeká na jeho konečné vyjádření, a to je něco jako čekání na Godota.
Jediná schůdná alternativa
To, co Evropané chtějí, nedokážou soukromé vojenské firmy zajistit. I kdyby dodaly vojáky, nebyla by to žádná oficiální americká záruka. Dodaly by žoldnéře, kteří by se jednoho dne mohli místo toho, aby byli na stráži proti agresi Moskvy, obrátit proti Kyjevu. A i pokud by vytrvali, jejich rozdrcení ruskou armádou by nemuselo vyvolat nějakou reakci ve Washingtonu. Vždyť americký Pentagon používal těchto společností mimo jiné proto, že na jejich ztrátách americkým politikům pramálo záleží. Je to soukromý byznys, a když ho někdo poškodí nebo zničí, včetně zabití účastníků, je to riziko soukromého podnikání. Ne problém státu.
Shrnuto a podtrženo, projednávané záruky Ukrajině jsou slabé jako čajíček. Spojené státy jí pořádně nic zaručit nechtějí, Evropané mají dojem, že jsou na to slabí. Jedinou schůdnou alternativou je vyzbrojit Ukrajinu až po zuby, aby se mohla sama bránit, a slíbit jí případné dodávky vojenského materiálu. Tedy vybudovat z Ukrajiny něco jako východevropský Izrael. Je to ale vůbec možné a je někdo připraven to zaplatit?