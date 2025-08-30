Velká hra o západní záruky Ukrajině. Kyjevu mohou zbýt jen samá špatná řešení

Kamil Struha
Názor   16:00
Donald Trump a Vladimir Putin si společně poměřili svaly a podle všeho to vypadá, že začala dlouhá cesta k míru na Ukrajině. Ruský prezident však nyní díky lepšímu postavení vojsk na frontě licituje o ještě větší kořist. Zatím není jisté, co vše svou agresí v sousední zemi získá.
Ukrajinští vojáci zkoumají zničený ruský tank v kyjevské oblasti. (1. dubna...

Ukrajinští vojáci zkoumají zničený ruský tank v kyjevské oblasti. (1. dubna 2022) | foto: Profimedia.cz

Krym je jistý, chtěl by celý Donbas, ale tam se budou aktéři ještě hodně přetlačovat. A části Chersonské a Záporožské oblasti jsou také ve hře.

Paradoxně však v tuto chvíli, ač by s tím Ukrajinci nesouhlasili, není to nejdůležitější vytyčení hranic. Tedy pokud ukrajinský stát přežije a nedojde k náhlému nečekanému kolapsu. Podstatnější je, jaké bezpečnostní garance prezident Volodymyr Zelenskyj získá, aby k podobnému ruskému vpádu na Ukrajinu znovu nedošlo o pár týdnů později.

Češi střežící mír na Donbasu? Rýsují se první body bezpečnostních záruk pro Ukrajinu, ale…

Ukrajinci mají jasno, nejraději by vstoupili do NATO a nechali nad sebou rozprostřít její obranný deštník. Toto přání však pochází z říše utopie. Vyslovil se proti němu nejen ruský „car“ Vladimir Putin, ale i prezident Donald Trump, který nechce, aby američtí vojáci museli zasahovat na vzdálené frontě, která pro něj není tak důležitá.

Další variantou, o které se na Západě uvažuje, je možná kontrola míru armádami „ochotných“, tedy vojáky západních států. Tady vyvstává otázka, jakou by tato mise měla formu.

Byla by čistě mírová? Že by tam jednotky mohly jen patrolovat s lehkou výzbrojí a bezzubě hlídat, jestli někdo neporušuje podmínky míru? Nebo by přiznaně stály na straně Ukrajiny a v případě ruského narušení jejího území by bojovaly po jejím boku?

Obě tyto varianty jsou však zatím spíše nepravděpodobné, protože Rusové by se k něčemu takovému určitě v mírové dohodě neupsali, protože by jim to i jen zprostředkovaně dostalo na hranice vojáky NATO. A to byla přitom jedna ze záminek, proč začali válku na Ukrajině.

Kdo chce cár papíru

A Vladimir Putin by jistě odmítl i jakékoliv čistě smluvní závazky západních zemí mimo rámec NATO. Na druhou stranu Budapešťské memorandum z roku 1994, které Ukrajině slibovalo poté, co se vzdala jaderných zbraní, pomoc USA i Británie v případě porušení její územní integrity cizím státem, se brzy stalo jen cárem nepotřebného papíru. Britský premiér Neville Chamberlain taky v minulosti podobným papírem mával a sliboval garance Československu proti hitlerovskému Německu.

Ukrajina se tak může dostat do velmi svízelné situace, kdy sice bude uzavřen mír, ale bezpečnostní garance získá minimální. Úplně nejhorší by bylo, kdyby prošel pokrytecký ruský plán, že by na dodržování míru měli nějakou formou dohlížet členové Rady bezpečnosti OSN: Rusko, Čína, USA, Británie a Francie. A každý by mohl mít právo veta na případnou pomoc Ukrajině.

Ve Washingtonu se mluvilo o zárukách pro Ukrajinu. Ty jsou zatím iluzorní a mír je vzdálený

Moskva by si tak otevřela prostor pro plánování možné budoucí agrese na Ukrajině a mohlo by se jí nakonec podařit zemi nějakou formou obsadit, i když Rusy její obyvatelé nenávidí.

Kyjevu tak mohou zbýt jen samá špatná řešení. A nakonec dojde k onomu známému rozhodování o nich bez nich. Kdy by si USA nějak „rozdělily“ Ukrajinu s Ruskem.

V Moskvě podobné typy dohod milují. Šlo by o hrůzné porušení mezinárodního práva, ale určitá patronace by aspoň Putinovi naznačila, kudy vede červená linie, kam jeho vojáci nesmějí vkročit. A Ukrajina by mohla získat čas, aby se včlenila do západního prostoru. Nehezkým, bolestným, ale účelným způsobem.

