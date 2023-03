První je, že Ukrajinci vyženou Rusy ze všech okupovaných území včetně Krymu a v plném rozsahu obnoví své původní hranice. Druhou pak to, že okupanti obsadí celou Doněckou, Luhanskou, Chersonskou a Záporožskou oblast a Ukrajina tak přijde o pětinu své rozlohy.

Přejme si a dělejme, co je v našich silách, pro to, aby se uskutečnil první scénář nebo aby se k němu Ukrajina co nejvíce přiblížila. Ať to však dopadne jakkoliv, přijde čas na obnovu této těžce zkoušené země a na potvrzení jejího směřování do Evropské unie a snad i do NATO.