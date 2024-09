Sílí tlak na Ukrajinu, aby uzavřela mír. Jenže skloubit požadavky Kyjeva a Moskvy je kvadratura kruhu

Kyjev je sice na dlouhou válku připraven a snáší ji překvapivě dobře, ale nekonečné boje znervózňují západní spojence Ukrajiny. Podle deníku The Wall Street Journal začínají spojenci požadovat, aby si ukrajinské vedení stanovilo realistické válečné cíle. Tedy ne ten dosavadní veřejný cíl – tedy osvobození celého území Ukrajiny včetně Donbasu a v roce 2014 Ruskem obsazeného a následně anektovaného Krymu.

Jak by asi tento realistický „plán B“ měl vypadat? Muselo by zřejmě jít o situaci, kdy by se Ukrajina formálně či neformálně vzdala části svého území. Protože na jeho osvobození by bylo potřeba, aby Západ dal Ukrajině poměrně rychle vybavení za stovky miliard dolarů, které sice má, ale z politických důvodů ho nelze ukrajinské armádě poslat. Západní voliči by takové výdaje jen tak neodsouhlasili, zvláště když by výsledkem těchto enormních nákladů možná nebyla porážka Ruska a trvalý mír, ale „jen“ osvobození okupovaných částí Ukrajiny a zřejmě ještě nějakou dobu pokračující boje, byť o malé intenzitě.

Co veřejně Ukrajinci neřeknou

Ukrajinská politická reprezentace je v jádru ochotna přijmout ztrátu části vlastního území. Vlastně s tím dlouhodobě počítá. Veřejně to ovšem prezident Volodymyr Zelenskyj, vláda i opoziční politici odmítají. Protože by to byla momentálně na Ukrajině politická sebevražda. Nicméně když se jednalo o možném míru s Ruskem v roce 2022, objevil se třeba návrh, že Krym by zůstal sice ukrajinský, ale byl by například dvacet let prozatímně pod ruskou kontrolou a pak by se teprve definitivně rozhodovalo. Podobně někteří uvažovali i o části Ruskem dlouhodobě obsazeného Donbasu. Nikdo si ovšem nedokáže reálně představit, že by se pak Kreml těchto území dobrovolně a rád vzdal. Pokud se tedy nějak radikálně nezmění ruský režim či se Ruská federace nerozpadne.

Někteří ukrajinští experti přitom upozorňovali na to, že by faktické odstoupení části území mělo i své výhody. Jednak by poválečná Ukrajina nemusela platit rekonstrukci těchto často už desetiletými boji zničených oblastí, jednak by se zbavila lidí, kteří kolaborovali se současným ruským okupačním režimem, a také těch, kdo byly pod dlouhodobým vlivem jeho propagandy. Podmínkou by ale zřejmě musela být částečná demilitarizace Krymu, protože v opačném případě by Rusko mohlo ohrožovat pro Ukrajinu životně důležité obchodní námořní trasy.

Putinovy podmínky

Výhodou je, že Rusko signalizuje, že by také bylo ochotno jednat o míru. To dřív takhle okatě nedělalo. I když žádné skutečně vážné jednání asi nebude dříve než po amerických prezidentských volbách. Ruský prezident Vladimir Putin totiž doufá, že nový prezident omezí podporu Ukrajině a ruská armáda tak získá další významné územní zisky. Nicméně signály o ochotě k jednání tu jsou. Putin nedávno prohlásil, že zprostředkovatelem by mohla být Čína, Indie či Brazílie. A také řekl, jaké má podmínky. Vlastně to řekl dvakrát a uvedl dvě různé podmínky.

První byla, aby se Ukrajina vzdala čtyř svých oblastí anektovaných Ruskem a samozřejmě aby Rusku zůstal i Krymský poloostrov. Druhou, kterou oznámil při jiné příležitosti, bylo, aby se navazovalo na jednání, která spolu vedli zástupci Ruska a Ukrajiny na jaře 2022.

První podmínku nemůže nikdy nikdo v Kyjevě akceptovat. Putin totiž požaduje, aby ukrajinská armáda dobrovolně vyklidila území, která ještě drží a která udržela za cenu krvavých ztrát. Vtip je v tom, že Rusko neovládá celé jím formálně anektované oblasti a chce prostřednictvím míru získat to, co nedokázalo dosud urvat zbraněmi.

Druhá podmínka pro začátek jednání se zdá přijatelnější. Přece jen, už se o tom jednou jednalo a na něčem se obě strany přibližovaly k dohodě. Jenže i to je pro Kyjev nepřijatelné. Kyjev sice tehdy souhlasil s neutrálním statusem své země (nicméně Ukrajina by se mohla stát členem EU) i s tím, že bude nejaderným státem, a nakonec by zřejmě došlo i k příměří na bojových liniích, ale nechtěl se vzdát záruky proti tomu, že ho nikdo znovu nenapadne. Tu mu měli dát garanti smlouvy, včetně Ruska a USA a dalších západních zemí. V případě žádosti Ukrajiny by jí poskytli pomoc. Jenže Kreml nakonec požadoval, aby pomoc mohla být poskytnuta jen v případě, že s tím souhlasí všichni signatáři. Tedy i Moskva. Navíc Kreml požadoval i omezení výzbroje a velikosti ukrajinské armády. Fakticky by se tak Kyjev musel vzdát spojenců, vlastní obrany, a vydat se napospas Moskvě. A to odmítl.

Zůstane vše při starém?

Skloubit požadavky Kyjeva a Moskvy je prostě kvadratura kruhu. Mírová smlouva tedy bude muset mít jiný základ. Realisticky by po amerických prezidentských volbách mohlo dojít k uzavření příměří na stávajících frontových liniích. Formálně by pak vše zůstalo při starém. Rusko by tvrdilo, že anektovaná část Ukrajiny je Rusko, Ukrajina, že patří Kyjevu. Západní země se pak zaručí, že v případě obnovení nepřátelství pomohou Kyjevu zásilkami zbraní či vytvořením bezletové zóny, a to odradí Moskvu od další agrese.

Která ze západních zemí k tomu ale bude ochotna, to není vůbec jisté. Dá se s úspěchem pochybovat třeba o tom, že by to bylo Německo, jeho kancléř Olaf Scholz teď prý horečně pracuje právě na mírovém plánu pro Ukrajinu. Jenže bez západních záruk v dohledné době žádný mír nebude.