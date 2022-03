Zatím to nevypadá, že by se Putin vzdal své snahy dosáhnout ukrajinské kapitulace. Ukrajinci se taky vzdát nechtějí. Putin tak musí zesílit válečné úsilí – například tím, že výrazně zvýší počet svých vojáků na Ukrajině. V Rusku by to ale bylo nepopulární a nemá to žádný smysl. Ruské zásobovací linie jsou přetížené a zvýšení počtu vojáků by to ještě zhoršilo.