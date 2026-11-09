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Zavaleni raketami. Rusko vidí příhodný čas, jak dostat Ukrajinu na kolena, ta se ale stále drží

Tomáš Vlach
Analýza   15:00
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Rusko udeřilo v noci na Kyjev balistickými raketami. (7. listopadu 2026) | foto: Reuters

Rusko opět začalo před zimou s masivním ostřelováním ukrajinských měst. Cílí hlavně na Kyjev a oproti minulosti jsou údery přesnější, intenzivnější a bolestivější, přičemž Ukrajina už vyčerpává možnosti, jak se bránit. Pro nadcházející mírová jednání by ale potřebovala být v úplně jiné pozici, jinak hrozí pokračování vleklé války nebo kapitulace. Obávat se máme proč i my.

Šest balistických raket mířících na severní kyjevský most, čtyři zásahy – to je bilance sobotního ruského útoku, v poslední době vůbec ne ojedinělá. Mosty přes Dněpr se staly novým ruským cílem, doposud je útočníci nechávali na pokoji. Teď zhruba od začátku října začalo ostřelování mostů přes Dněpr od Kyjeva až po Záporoží.

Kreml zatím cítí, že válčení je pro něj výhodnější než vyjednávací kompromis a věří, že Ukrajinu zavalí raketami natolik, že se uprostřed zimy dostane do lepší vyjednávací pozice.

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