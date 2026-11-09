Šest balistických raket mířících na severní kyjevský most, čtyři zásahy – to je bilance sobotního ruského útoku, v poslední době vůbec ne ojedinělá. Mosty přes Dněpr se staly novým ruským cílem, doposud je útočníci nechávali na pokoji. Teď zhruba od začátku října začalo ostřelování mostů přes Dněpr od Kyjeva až po Záporoží.
Kreml zatím cítí, že válčení je pro něj výhodnější než vyjednávací kompromis a věří, že Ukrajinu zavalí raketami natolik, že se uprostřed zimy dostane do lepší vyjednávací pozice.