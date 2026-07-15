Rusko mění taktiku. Chce spálit ukrajinskou logistiku

Jiří Just
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Logistický terminál společnosti Nova pošta v Dnipru po zásahu ruskými drony. (31. května 2026) | foto: Mykola Miakshykov/Ukrinform/Avalon/Profimedia

Moskva stupňuje své údery na Ukrajinu. Stoupá nejen počet civilních obětí, ale i rozsah zničené infrastruktury. Rusko se netají tím, že jde o odplatu za ukrajinské dronové útoky, které způsobily v zemi mimořádnou benzínovou krizi.

Bez tří minut pět hodin ráno. Ocelové srdce Ukrajiny probouzí exploze. Mohutný černý dým stoupá k nebi. Proudový dron Geraň-4 dopadl na okraji jihoukrajinského Kryvého Rihu a zasáhl logistický terminál společnosti Nova pošta.

Omezení dodávek prostřednictvím Nové pošty do frontových oblastí může mít pro ukrajinské obránce, ale i civilisty výrazné následky.

„K likvidaci požáru bylo nasazeno 11 hasičských jednotek Státní služby pro mimořádné události,“ uvádí místní úřady. Přestože se po bezmála hodině a půl podařilo požár lokalizovat, z obří budovy toho příliš nezůstalo. Zásilky, které nebyly uzavřeny v přepravních kontejnerech, spolkly plameny nebo voda.

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