Bez tří minut pět hodin ráno. Ocelové srdce Ukrajiny probouzí exploze. Mohutný černý dým stoupá k nebi. Proudový dron Geraň-4 dopadl na okraji jihoukrajinského Kryvého Rihu a zasáhl logistický terminál společnosti Nova pošta.
Omezení dodávek prostřednictvím Nové pošty do frontových oblastí může mít pro ukrajinské obránce, ale i civilisty výrazné následky.
„K likvidaci požáru bylo nasazeno 11 hasičských jednotek Státní služby pro mimořádné události,“ uvádí místní úřady. Přestože se po bezmála hodině a půl podařilo požár lokalizovat, z obří budovy toho příliš nezůstalo. Zásilky, které nebyly uzavřeny v přepravních kontejnerech, spolkly plameny nebo voda.