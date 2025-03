Ukrajině hrozí několik scénářů míru. Ani jeden není dobrý

Výsledky míru se nedají zcela předvídat, ale z předchozích zkušeností z uzavírání podobných dohod se dá odvodit, co můžeme čekat. Na sto procent už je jisté, že nedojde k bezpodmínečné kapitulaci, které se podvolilo Německo po druhé světové válce. Tedy, že celá Ukrajina připadne Rusku. To si na začátku konfliktu vysnil Vladimir Putin, ale situace na bojišti ho zastavila.

Nedojde nejspíš ani k mnichovské dohodě. Američané sice nejdřív vyjednávají o možném kompromisu s Rusy, ale úplně „o nás bez nás“ to nebude. V určité chvíli budou do procesu zapojeni i Ukrajinci. Jejich možnost vzepřít se však bude omezená. I proto je třeba počítat, že nejvíc bude mír bolet právě Ukrajinu. V žádném případě nedostanou zpátky území, kde teď stojí ruské holínky. O NATO se jim může jen zdát. Možná dostanou příslib vstupu do EU.

Je však otázka, jestli vůbec dojde k uzavření mírové dohody, která by definitivně ukončila konflikt. Tedy definitivně v tomto případě znamená, než si to jedna ze stran rozmyslí. V tomto případě nejspíš Rusko, které se pokusí přezbrojit na modernější zbraně a pak znovu zaútočí, aby si ulouplo další kus Ukrajiny.

Takhle si v 18.–19. století Rusko uloupávalo kousky z nemocného muže na Bosporu – Turecka. Co se jednou naučíš... Toto je však nejhorší scénář, ke kterému by došlo v případě, že o Ukrajinu ztratí zájem USA a Evropa, což je nepravděpodobné. Američanům jde o nerostné suroviny a Evropě by mělo jít o geopolitické výhody.

Je tak klidně možné, že se na Ukrajině podepíše jen příměří a konflikt zamrzne. Západ si bude hlídat svůj kus Ukrajiny a Rusko ten svůj. Pokud nastane tento scénář, bude se čekat, až Putin „odejde“ (jeho řečem o míru se nedá věřit) a vyvane ruský expanzionismus. Pak dojde k svolání něčeho podobného, jako byla Helsinská konference v roce 1975. Ta potvrdila územní zisky Ruska a jeho satelitů z druhé světové války. Ta v budoucnu mu potvrdí současné zisky.