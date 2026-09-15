A někde už je i tato hranice téměř nebo možná úplně překročena. Nevíme, protože nemáme k dispozici přesné informace, které se ztrácejí v mlze války. Otázkou je, kam budou válčící strany postupovat dál.
Válka na Ukrajině začíná v tomto aspektu připomínat druhou světovou válku. I tam postupně docházelo k rozšiřování bombardování z čistě vojenských cílů na výrobní závody, komunikace a nakonec i na obytné oblasti. Spojenecké bombardování Německa bylo mimo jiné ospravedlňováno tím, že v těchto městech žili dělníci ze zbrojovek a dalších továren důležitých pro vedení války.
Tato změna byla navíc usnadněna tím, že nacistické Německo samo od začátku války útočilo i na civilní cíle. Rozdíl mezi vojenským a civilním zázemím války se tak postupně stíral a odplata začínala působit jako něco přirozeného a spravedlivého.
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Tehdejší plánovači věřili, že bombardování průmyslu a měst ochromí německou schopnost a ochotu pokračovat ve válce. Samotné bombardování však německou vůli k odporu nezlomilo. Naopak nacistické Německo dokázalo mobilizovat své hospodářství i obyvatelstvo a vyhlásilo takzvanou totální válku. Strategické bombardování přesto mělo významný dopad na německou ekonomiku, průmysl, dopravu a zejména výrobu pohonných hmot. Nebylo tedy neúčinné, jen samo o sobě válku nerozhodlo.
Znemožnění normálního života
Situace na Ukrajině je v tomto ohledu podobná. Snaha Kyjeva vynutit si ekonomickým poškozením Ruska a ničením ruské iluze normálního života mír na stávajících frontových liniích nemusí být úspěšná. Na druhou stranu ukrajinskému vedení asi nic jiného nezbývá.
Neúprosná aritmetika ruské výroby střel a omezených možností Ukrajiny získávat protivzdušné střely znamená, že Moskva může ukrajinskou infrastrukturu dlouhodobě zatěžovat útoky, kterým se Kyjev nedokáže úplně ubránit. Na frontě navíc nemá Ukrajina jednoduchou cestu k velké převaze, protože jí chybí lidé a Rusko má mnohem větší populační základnu. A tak se nabízí snaha ničit přímo továrny vyrábějící rakety a další zbraně pro ruskou armádu. A také připravit Rusko o peníze nutné pro další vedení války, pocházející z vývozu paliv. Případně zlomit ruskou podporu pro válku.
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Jenže Rusko teď dělá to samé. Zaměřuje se na znepříjemnění či znemožnění normálního života na Ukrajině s cílem podlomit morálku Ukrajinců. Obě strany tak postupně rozšiřují prostor, který považují za legitimní součást válečného úsilí. A čím déle válka trvá, tím obtížnější je tuto hranici znovu zúžit.
Nejistý výsledek
Pokud zůstaneme u analogie s druhou světovou válkou, pak je rozhodující otázkou, která strana dokáže dlouhodobě mobilizovat větší materiální zdroje. Samotné Rusko má v tomto ohledu obrovskou výhodu. Má mnohem více lidí, rozsáhlejší průmyslovou základnu a velké příjmy z vývozu surovin.
Jenže za Ukrajinou stojí Evropa a další spojenci. Rozhodující proto nemusí být samotná velikost ruských zdrojů, ale to, zda je Evropa ochotná a schopná poskytnout Ukrajině dostatek vlastních. Dosud to nedělala v takové míře, aby bylo možné jednoduše říci, že Kyjev má materiální převahu.
Výsledek je proto stále nejistý. Jisté je jen to, že čím více se válka přesouvá z ničení vojenských kapacit k ničení ekonomického a civilního zázemí, tím více budou trpět lidé, kteří s rozhodováním o válce nemají nic společného.