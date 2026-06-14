Válka o kapku benzinu. Rusko a Ukrajina se chtějí navzájem uvrhnout do palivové krize

Nad zelenou střechou stoupá hustý černý dým. Plameny pohlcují osobní automobil. Někteří okolo projíždějící řidiči vytasí mobil a požár si natáčí. Další přidávají plyn, aby byli co nejrychleji pryč. Na okraji Pavlohradu, stotisícového města v ukrajinské Dněpropetrovské oblasti, zaútočil ruský dron Geraň na benzinovou pumpu.
Následující den dostala zásah sousední benzinka. „Mít přebytečné zásoby paliva ve frontové zóně je nedostupný luxus, kterého se Ukrajina musí naléhavě zbavit,“ jízlivě komentuje video s oranžovými plameny monitoringový telegramový kanál Geraň: čornyj jaščik zaměřený na ruské dronové útoky.
Největší ukrajinské rafinerie pravidelně čelí ruským útokům, stejně jako těžba ropy, ale také plynu. Brutální ruské útoky však dávají Ukrajině jistou výhodu.
V posledních týdnech si Rusko a Ukrajina vyměňují dronové údery na důležité logistické trasy.