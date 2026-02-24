Proč sílí lhostejnost k Ukrajině. Vztah k válce se příliš propojil se vztahem k českým vládám

I autor těchto řádek. Pamatuji si, že v Praze už bylo teplé předjaří, místní chodili nalehko, tak bylo snadné poznat Ukrajince v pohorkách. Kdo vyráží na tisíc kilometrů dlouhou cestu, tak si neobuje tenisky.
Pamatuji si cedulky Materiální pomoc pro lidi prchající před ruskou invazí. Neobsahovaly slovo Ukrajina, přesto bylo jasné, oč jde. Snad každá česká rodina zná někoho, kdo po srpnu 1968 prchal před ruskou invazí či o tom aspoň uvažoval.
|
Kdo vyhrává a kdo prohrává na Ukrajině? Něco nám může napovědět první světová válka
Pamatuji si krátký, leč ostrý a jasný projev prezidenta Zemana, výjimečně i sebekritický (kál se za svou předchozí důvěru v Putina).
A pamatuji si slova bezpečnostního analytika Andora Šándora: „Nevím, jak se podaří obnovit důvěru mezi Západem a Ruskem, když v Kremlu jsou lidé, kteří to, co se stalo, nepovažují za válku proti suverénnímu státu.“
To platí dodnes. Ale mnohé se za uplynulé čtyři roky zásadně změnilo. Sympatii a solidaritu s Ukrajinou vystřídala u nemalé části našinců spíše lhostejnost. U leckterých dokonce odpor. Odpor vystupňovaný do té míry, že se najdou lidé srovnávající přítomnost Ukrajinců u nás (“okupaci“, píší na webu) s okupací v srpnu 1968. Jiní to ještě připepří postřehem, že i tehdy nás okupovali hlavně Ukrajinci. Vážně. I takové perličky najdete na webových debatách.
Je „náš“? Tak to má určitě pravdu
Je to velké a zajímavé téma pro sociology, psychology, politology či historiky. Příčina nebude jedna a těžko ji najdeme jen v hybridní válce, dezinformacích a jiných věcech, které tolika lidem utvářejí obraz světa. Možná by se dalo od boku říci, že mnozí lidé si podporu napadené Ukrajiny až příliš spojovali s vládou. Tedy s vládou Petra Fialy.
A tehdejší opozice – dnešní vláda Andreje Babiše – zase až příliš brzy začala zdůrazňovat, že je to špatně. Že ona, až bude u moci, to bude dělat úplně jinak. Někdo z toho mohl mít dojem, že Fialovi vyčítala sázku na špatného koně. A že ona, až bude mít šanci, přesedlá z Kyjeva na Moskvu.
Už dva měsíce vidíme, že i když je Babišova vláda pevně usazená, přesedlání na Moskvu se nekonalo, na úřadu vlády bude dnes dokonce vyvěšena ukrajinská vlajka. Ale až příliš mnoho voličů této koalice dává najevo vůči Ukrajině, ruské invazi i Ukrajincům u nás v lepším případě lhostejnost, v horším případě odpor. Nebo i vztek vůči těm, kteří se k solidaritě s Ukrajinou stále hlásí.
|
„Ohromující zisky.“ Ukrajinci hlásí znovudobytí 400 kilometrů čtverečních
O víkendu lidi v Ústí nad Labem a Táboře poškodili vystavené makety dronů Šáhid. Těch, jež Rusko posílá na ukrajinská města. Že by se tu činili ruští agenti? Třeba Čepiga a Myškin? Ne, stále víc lidí u nás považuje vystavování takových zbraní za ideologickou „masírku“.
Upřímně, ona to často masírka byla či je. Nebo to tak aspoň na mnohé působilo. Ale i kdyby ano, mění to něco na podstatě průšvihu? Nemělo by měnit. Stále přece platí již citovaná slova analytika Andora Šándora: „V Kremlu jsou lidé, kteří to, co se stalo, nepovažují za válku proti suverénnímu státu.“
Jenže mnozí už přestávají sledovat argumenty a soustředí se jen na to, kdo je vyslovuje. Je to „náš“? Tak to musí být pravda. Není to „náš“? Pak to musí být lež. A nuance, tak důležité pro rozhodování, se vytrácejí.
Chcete model finský (porážka), nebo estonský (deportace)?
Příklad. Webový diskutér, podle všeho slušný člověk, kritizuje „lidi podporující pokračování války, tj. podporu Ukrajiny“. Neuvědomuje si snad, že o ukončení války usilují skoro všichni? I americký prezident Trump – který sklízel posměch za výrok, že „válku ukončí do 24 hodin“ – celý rok po nástupu do úřadu? Ani on s tím nehnul, i když se hodně snažil o vstřícnost k Putinovi. Proč asi neuspěl? Inu proto, že jediným, kdo jasně podporuje pokračování války, je právě Putin.
I tady jde o nuance. V sobotu to na Staroměstském náměstí řekl prezident Pavel, ale mohl to říci i kdokoliv jiný. Je to argument nepříliš originální: „Dříve či později na Ukrajině zavládne mír, ale záleží na tom, jaký bude.“
|
Třetí světová už je dávno tady, řekl Zelenskyj. Prohru Ukrajiny odmítá
Toto je přece zásadní věc, jak dokládají i historická srovnání. Když Moskva (Sovětský svaz) v listopadu 1939 napadla Finsko, Finové se účinně bránili. A i když přesile podlehli, nebyla to bezpodmínečná kapitulace: přišlo o 12 procent území, ale uhájili jakous takous suverenitu.
Když o rok později Moskva připojila Litvu, Lotyšsko a Estonsko, tyto tři státy se nebránily vůbec. Byly obsazeny – a poté anektovány – prakticky bez odporu, tak, jak to teď mnozí radili či stále radí Ukrajině.
Výsledek? Půl milionu Baltů, desetina obyvatel Litvy, Lotyšska a Estonska, bylo postiženo ruskými (sovětskými) represemi a deportacemi na Sibiř. Začali se vracet – ti, co přežili – až po Stalinově smrti, ale leckteří až v 70. letech.
Můžete si říci, že Ukrajina není Pobaltí a dnešek nejsou 40. léta. Ale kdybyste byli na místě Ukrajinců, vážně byste se rozhodli pro kapitulaci (ukončení války) ve víře, že vám od Rusů nic zlého nehrozí?
Nestačí být v právu, když nepočítám s důsledky
Někdy nuance pomíjí i sám prezident Pavel. Třeba když v sobotu řekl, že válku nezpůsobila snaha Ukrajiny vstoupit do NATO. Že Ukrajina prostě chtěla žít v bezpečí a že „na to měla stejné právo jako ostatní“. Je to pravda. Stejně je pravda, že invazi Moskvy v srpnu 1968 do Československa nevyvolal Ludvík Vaculík tím, že napsal Dva tisíce slov, a Dubčekovo vedení tím, že zrušilo cenzuru a připustilo debatu o neutralitě.
Ano, na to má každý právo. Jenže má-li někdo na něco právo, ještě to neznamená, že nemusí počítat s důsledky. Proto je u nás zcela legitimní kritika, proč se Dubčekovo vedení nechalo invazí Moskvy tak zaskočit. A stejně legitimní je kritika, proč se vedení Ukrajiny i NATO nechalo zaskočit invazí Moskvy 24. února 2022.
Což samozřejmě vůbec neznamená, že by ty ruské (sovětské) agrese byly oprávněné. Nebo že si jejich oběti nezaslouží solidaritu, pomoc a podporu. Člověk by si myslel, že po zkušenosti srpna 1968 je v tom u nás jasno. Teď vidíme, že až tak úplně ne.