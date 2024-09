Jak by vypadal svět bez Telegramu? Síť, kterou milují diktátoři, generálové i revolucionáři, stojí na rozcestí

A pokud by válka vypukla, neměli bychom o ní tolik informací, protože ty dnes kolují hlavně na Telegramu.

Pavel Durov

Množství rebelií, jako třeba ty na přelomu let 2017 až 2018 v Íránu nebo 2020 v Thajsku, by ani nevzniklo, protože se svolávaly výhradně přes Telegram. Ano, dokázaly by ho nahradit jiné aplikace nebo jen SMS, ale zřejmě ne plnocenným způsobem. Když vypukly v roce 2005 nepokoje v uzbeckém Andižanu, lidé se svolávali pomocí SMS a na náměstí tehdy přišlo několik tisíc lidí, které ozbrojené složky prostě postřílely a byl klid. Pokud by už tehdy existoval Telegram, v zemi přidušené diktátorským režimem by vyšly do ulic statisíce lidí a způsobily by vážné problémy, ne-li převrat.