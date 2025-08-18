Prozření, nebo další zbytečný summit? Co bude rozhodovat o Ukrajině

Když Donald Trump v březnu 2022, jen pár týdnů po ruské invazi na Ukrajinu, označil rozhodnutí Vladimira Putina napochodovat do cizí země za „geniální“, nebylo to přeřeknutí. Nebyl to ani pokus o ironii. Byl to Trump v plné síle, obchodník, který obdivuje sílu, ne právo, a vyhodnocuje geopolitiku podle dojmu a profitu, ne možných důsledků.
Od té doby uplynuly více než tři roky. Válka stále trvá. Ukrajina krvácí a docházejí jí síly, Rusko se nezhroutilo. A Trump? Ten mezitím prošel celým spektrem postojů, které by běžnému politikovi zabraly desetiletí. Od otevřeného bagatelizování ruské agrese přes podmíněnou podporu až po poslední „prozření“, že by možná, snad, teoreticky, za určitých okolností, mohl Ukrajině výrazněji pomoci. Právě skončený summit na Aljašce žádné zásadní rozuzlení nepřinesl. Otázkou zůstává: je to obrat, anebo další epizoda v reality show, kde je vše dovoleno?
Abychom Trumpovu pozici k Ukrajině opravdu pochopili, musíme se vrátit až k jeho prvnímu funkčnímu období. Už tehdy, v roce 2019, podmiňoval vojenskou pomoc Ukrajině, pokud mu prezident Volodymyr Zelenskyj poskytne kompromitující informace na syna Joea Bidena. Šlo o slavný telefonát, který stál Trumpa první impeachment. Po invazi v únoru 2022 neudělal nic, co by zavánělo solidaritou. Místo toho zkritizoval Bidenovu administrativu, že „slabostí vyprovokovala Putina“. V květnu 2023 veřejně prohlásil, že „by válku nikdy nepřipustil“, protože „byl s Putinem zadobře“, což je asi podobné, jako by tvrdil, že Rusové si přece uvědomí, že další území už nepotřebují, vzorně spravují to své vlastní a je třeba jim to takto říct a poděkovat za jejich konstruktivní přístup k sousedským vztahům.
Trumpova pozice vůči dodávkám zbraní se postupně měnila od „Ukrajinci jsou zkorumpovaní“ přes „Evropa by to měla platit sama“ až po „Musíme být chytří a nedávat jim bianko šeky“. V říjnu 2023 navrhl, že by bylo vhodné „najít dohodu, ve které obě strany něco získají“, což přeloženo do diplomatické řeči znamená, že Ukrajina má pustit území, které už stejně okupují Rusové. To přitom nyní přesně zaznělo od Putina ještě s dodatkem, že se mají Ukrajinci stáhnout ze zbytku Doněcké oblasti.
Tah Melanií
Zajímavým momentem je, že poslední „změkčení“ Trumpových výroků přišlo krátce po informaci, že se do tématu měla zapojit Melania Trumpová. Ta pochází ze Slovinska, z regionu, který si pamatuje sovětskou hrozbu i kvůli vyhrocenému vztahu Josipa Broze Tita a Josifa Stalina a to, jak dlouho trvá vymanit se z východního vlivu. Podle několika zdrojů měla být právě Melania tím, kdo Trumpovi připomněl, že válka na Ukrajině není televizní scénka, ale reálné vraždění v zemi, která chtěla patřit na Západ.
Na summitu na Aljašce měl Trump Putinovi od Melanie předat dopis, jehož přesné znění neznáme, ale bylo sděleno, že se v něm zmiňují únosy dětí v důsledku války na Ukrajině. Jde alespoň o malé sympatické gesto, které jen těžko změní chování Ruska vůči zemi, kterou stejně jen považuje za svou kolonii, a proto také zdůrazňují ruští představitelé a propaganda, že má jít o dva bratrské národy. K takovém bratrovi však na rodinnou oslavu raději nechoďte.
Ať už to byl Melaniin apel, nebo změna v průzkumech či v momentální náladě, Trump najednou začal mluvit jinak. Ale pozor, Trump nikdy nemluví bez postranního úmyslu. Nejde o žádný morální obrat. Jde o to, že válka je pro americké voliče nepřehledná, drahá a otravná. A Trump jako zkušený obchodník ví, že je třeba nabídnout „řešení“. A tím může být buď rychlý mír bez skutečného vítěze, nebo tvrdý tlak na obě strany. Summit v Anchorage nepřinesl nic z toho. Ukrajina bude téměř jistě tak jako tak tratit, což bude další trauma pro těžce zkoušenou zemi.
Co čekat nyní? I když se mění dynamika ve vojenských i diplomatických kruzích, Trump zůstává neřízenou střelou. Může slíbit rakety dlouhého doletu a vzápětí prohlásit, že „Ukrajina by měla složit zbraně, protože už to trvá dlouho“. Nebo nátlak ve smyslu, že pokud návrhy Putina nepřijme, USA svou pomoc definitivně ukončí, což by bylo obzvláště nepříjemné ve zpravodajské oblasti a u protivzdušné obrany, zejména systémů Patriot. Trump nemá žádné červené linie. Jeho podpora závisí na výsledku průzkumu nebo náladě u snídaně. A pokud jej někdo přesvědčí, že bude vypadat jako génius, když „přemluví Putina“, klidně obětuje i část cizí země. Vždyť „umění dohody“ je pro něj cennější než mezinárodní právo, spojenecké aliance nebo lidské životy.
Ne, Trump neprozřel. Jen zase vycítil příležitost. Ukrajina není pro něj příběh o svobodě, ale o reputaci. Není to boj o hodnoty, ale o vliv. A pokud se mu podaří vytvořit dojem, že on je ten, kdo přinese „mírové řešení“, bude to chtít prodat jako možná největší triumf své kariéry bez ohledu na to, co to bude stát ty, kteří denně umírají u Pokrovsku, Kupjansku či Kosťantynivky. Trumpovo prozření je tedy zatím jen titulní nadpis bez obsahu. Ale i titulky někdy určují dějiny, pokud jim svět uvěří. V příštích týdnech a měsících se rozhodne, zda Ukrajina dostane podporu, kterou si vybojovala, nebo se opět stane figurkou na šachovnici, což by bylo pro její dějiny minimálně od 17. století velmi příznačné. A je velmi pravděpodobné, že záležet nebude ani tak na tom, co řekne Zelenskyj, jehož poslední chybu v protikorupční oblasti provázely demonstrace po celé Ukrajině, ale co bude Trump právě cítit jako výhodné.
Summit místo historického zvratu, jak jej Trump ohlašoval na sociálních sítích, představoval přehlídku srdečných úsměvů, okázalého potřásání rukou a jedné poněkud nedůstojné scénky, kdy američtí vojáci narovnávají před ruským vládním speciálem Putinovi červený koberec, což je vynikající nahrávka na smeč kremelské propagandě. Ani varovný přelet nejmodernějších amerických letadel nad hlavami státníků tento dojem o mnoho nevylepší. Na závěrečné tiskové konferenci se novináři nedočkali ani rámcové dohody, ani společného prohlášení – jen Trumpovy poznámky o „pozitivní chemii“ a Putinových slov v podobném duchu.
Oběd dvou strýců
Celý summit tak připomínal neformální oběd dvou strýců, kteří sice nemají o čem mluvit, ale odmítají odejít, protože už zaplatili parkování. A přitom očekávání byla nemalá – od oznámení „nového bezpečnostního rámce“ až po možnost nějaké symbolické dohody o deeskalaci. Nestalo se nic. Ukrajina nebyla přizvána, Evropa nebyla zmíněna. Hlavně když bude hezké pozadí pro fotku a catering bez fazolí. Z výsledku nebo spíš jeho absence však nevyplývá jen diplomatické vakuum. Ukazuje se, že i když Trump rád hlásá „já to s Putinem umím“, ve skutečnosti nemá v ruce nic než vlastní charizma a pár sloganů na kšiltovce. A Putin? Ten si mezitím zapisuje poznámky, kolik prostoru ještě Trump poskytne, než začne být nutné mluvit s někým, kdo chápe rozdíl mezi tlakem a poplácáním po ramenou. Pro Ukrajinu je to další studená sprcha. Pro svět další připomínka, že summit s diktátorem bez výsledku není diplomacie – to je jen drahá schůzka se špatným dramaturgem.
K situaci na bojišti je nutné na závěr dodat, že stálý ruský tlak pokračuje a ukrajinští obránci mají stále větší potíže s nedostatkem vojáků a dezercemi. Válka trvá již tři a půl roku a i to největší odhodlání má své limity. Ukrajincům se na druhou stranu vyplácí zasahovat cíle v hloubce ruského území a je jasné, že se v tom budou dále zdokonalovat.
Přes vyznění tohoto místy velmi kritického textu je podle mého názoru v zájmu všech svobodných zemí, aby se v Trumpově politice nakonec projevila snaha nenechat odměnit větší zemi za vedení útočné války proti menší zemi, a to mimořádně brutálním způsobem i vůči civilistům. Byla by to pobídka pro další predátory a patrně jen pauza před další ruskou expanzí. Naopak smysl má agresorovi jeho jednání dále prodražit a umožnit napadenému bránit se efektivněji natolik, až Rusko přestane jednat z pozice síly a diktovat si podmínky jako zmíněné stažení Ukrajinců i z území, které stále za velké oběti drží. I mnoho republikánů si přitom uvědomuje, že s dosavadním stylem se ruská politika stejně nezmění.
Autor je historik, Univerzita obrany