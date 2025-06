Hrátky s jaderným ohněm. Pomáhala Ukrajincům s útokem na ruské bombardéry americká CIA?

Ukrajina překvapila svět a hlavně Rusko samotné dronovým útokem, který provedla proti jednomu z jeho pilířů strategické jaderné triády, a to bombardérům různých typů včetně těch, které nelze nahradit (TU95), neboť se již nevyrábějí. Odhady o celkovém počtu zničených a poškozených strojů se liší. Od třetiny stavu, což uvádí Kyjev a nejspíš jde o přehnané číslo, až po několik kusů.

Je evidentní, že ruské tajné služby selhaly. Nebyly schopny ochránit tak důležité základny a před útokem varovat. Tamní protiletadlová obrana se rovněž nevyznamenala. Pýcha Ruska byla pokořena.

V Kremlu musí vládnout zuřivost a touha po pomstě. A ta přijde, možná že jsme právě svědky její předehry. Vždyť i americký prezident Donald Trump konstatoval, že ruská odplata bude velká, a nijak ji dopředu neodsoudil, ani se ji nesnažil odvrátit. Jinými slovy, má pro ni pochopení. To není vůbec dobré.

Nikdo nemá tak bohaté zkušenosti s používáním dronů jako Ukrajina a Rusko, což denně dokazují jejich válčící armády. Jedna věc je takový útok provést, ale druhá, závažnější, zda by SBU, tedy ukrajinská rozvědka, byla schopna takový atak připravit sama bez pomoci americké CIA.

CIA utržená ze řetězu?

Přece jen k přesné lokaci strategických letišť, jejich zabezpečení a hlavně rozmístění letounů, které na základě smlouvy START parkují nekryty, je potřeba kvalitní satelitní průzkum. A tím Ukrajinci nedisponují. Koneckonců za řadou úspěchů jejich armády na vlastním území při odrážení ruské agrese až po útoky na cíle uvnitř Ruska stály a stojí kvalitní a včasné zpravodajské zprávy především z USA. Bez nich by země již byla zřejmě poražena.

Prezident Donald Trump tvrdí, že o útoku nevěděl, čemuž bych i věřil. Jeho reakce tomu spíše nasvědčují. Otázkou je, co na to řekl Vladimiru Putinovi a jaký ústupek mu udělá, nad čím přivře oči.

Rozhodující je, zda tomu věří ruský prezident. Načasování úderu v předvečer jednání v Istanbulu 2. června nebylo náhodné. Cíl byl jasný – nevyjednávat podle ruských not. Kyjev čekal, že se Rusové nedostaví. Ti přijeli, výsledek byl takový, jaký byl.

Plánování akce začalo již za vlády Trumpova předchůdce demokrata Joea Bidena. Lidé z jeho administrativy o tom museli přinejmenším vědět. Vědělo to tehdejší vedení CIA. Věděla to ale i současná ředitelka Národního zpravodajství a nový ředitel CIA?

Pokud ano, dovolili by si to zatajit před prezidentem Trumpem? On prý sice moc zpravodajské brífinky nemusí, ale schválit útok na strategická letiště v Rusku je úplně něco jiného než dát pokyn k zabití šéfa Irácké revoluční gardy Sulejmáního, což Trump udělal během prvního prezidentství.

Pokud dojde ke změnám na těchto vrcholných pozicích v blízké budoucnosti, pak to může odpovědět na tuto otázku. Udělaly to řídicí struktury nižších úrovní CIA, aniž by nové šéfy informovaly? Pokud ano, pak to jistě zpochybňuje kompetence Tulsi Gabbardové, která řídí téměř dvacítku tajných služeb USA, i nového šéfa CIA Johna Ratcliffa.

Temné jaderné vyhlídky

Rovněž by to ukazovalo na to, kdo a do jaké míry vlastně řídí zpravodajské operace tak závažného charakteru. Že si CIA vlastně dělá, co chce. Třeba se dozvíme pravdu.

Jistě nelze zpochybnit právo Ukrajinců bránit se ruské agresi včetně útoků v hloubce území Ruska. Útočit však na části strategické jaderné triády je něco úplně jiného. A to i z důvodů, které jsou popsány výše. Obě jaderné mocnosti, USA a Rusko (respektive už bývalý SSSR), se dohodly, že nebudou budovat obranný jaderný deštník a jejich strategické bombardéry nebudou ukryty.

Důvod pro první část dohody tkví v tom, že kdo by si takový deštník vybudoval, mohl by nabýt dojmu, že je natolik kvalitní, že se vyplatí riskovat první úder na protivníka, což mu umožní vyřešit „problém“ jednou provždy, protože protireakci zachytí zmíněný deštník. Nekryté strategické bombardéry zase umožnily mnohem lepší a potřebnou kontrolu nad jejich počty, dislokací a případnými aktivitami. Obě součásti dohody vedly ke snížení rizika jaderného útoku.

Americký prezident Donald Trump však ohlásil vybudování protiraketového systému Zlatá kopule, s čímž Rusko ani Čína nesouhlasí, a Moskva odmítá debatu o prodloužení smlouvy START, která vyprší za osm měsíců. Jednání o raketách středního doletu, což je hlavní předpoklad vyhnutí se jadernému konfliktu, neprobíhají. Nic dobrého nás zřejmě nečeká.

Bez velkého přehánění lze konstatovat, že toto je nejvážnější incident týkající se nosičů strategických jaderných zbraní, který naštěstí nevedl ze strany Ruska k eskalaci. Zatím.

Autor je bezpečnostní poradce, bývalý náčelník vojenské zpravodajské služby