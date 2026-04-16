Britský dron zničil Rusům most. Jeho slabinu odhalil post na Instagramu

Jednalo se o strategickou konstrukci, poněvadž přes ni Rusové zásobovali své jednotky na ostrovech v deltě Dněpru. Poté, co most padl, zbývá Rusům zásobování pouze na člunech, které se ukrajinským jednotkám mnohem lépe zaměřují.
Ukrajinci udeřili na Putinovo citlivé místo. Moskva považuje polární oblasti za svou budoucnost
Podle Telegraphu jde o historicky první zničení mostu pomocí dronu. K úspěchu přitom pomohla náhoda. Jeden z ruských vojáků se pod mostem přes Konku vyfotil a obrázek neprozíravě umístil na sociální síť Instagram. Díky fotce ukrajinští zpravodajci mohli nastudovat spodní konstrukci mostu a identifikovat, kam nejlépe umístit nálože.
Britský dron potom na slabé místo dva měsíce nosil výbušniny, až dosáhl kritického množství nutného pro zborcení mostního oblouku. V inkriminovaný den potom Ukrajinci výbušninu odpálili a zbytek konstrukce dodělali raketovým útokem.
Ukrajinci poškodili Putinovi dalšího „čmeláka“. Létající radary jsou jedny z nejcennějších letadel Moskvy
Synonymum levné obrany
Popisovaná mise je dobrým příkladem jedné z mnoha válečných inovací, jež přinesla válka na Ukrajině. Všeobecně konflikt zvýšil význam dronů pro všechny fáze bojových operací včetně průzkumu, logistiky a vlastního boje. FPV drony, které nalétávají na obrněná vozidla, helikoptéry či průzkumné drony se staly synonymem levné protitankové i protiletecké obrany.
Úder britského malloye ale ukazuje, že využití dronů je čím dál tím víc stěžejní i pro speciální operace, jako je ničení infrastruktury v zázemí nepřítele.
Šáhedy letí přes Karpaty. Proč Rusko míří na cíle nedaleko slovenských hranic
Událost je zároveň připomenutím velké role, jakou hrají britské zbraně ve válce na Ukrajině. Při první fázi ruského útoku se Kyjev bránil pomocí britských protitankových střel NLAW. Britské tanky Challenger zase sehrály stěžejní roli v ukrajinské protiofenzívě na jaře 2023. Na rozdíl od německých tanků Leopard či amerických tanků Abrams se Challengery ukázaly jako odolnější proti ruským minám a protitankovým zbraním. I po více než čtyřech letech konfliktu Londýn zůstává jedním z hlavních podporovatelů Kyjeva v Evropě.