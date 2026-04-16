Britský dron zničil Rusům most. Jeho slabinu odhalil post na Instagramu

Štěpán Hobza
Safespace   10:00
Deník The Telegraph přinesl zprávu o pozoruhodné misi z loňského roku. Během ní měl britský dron Malloy T-150 v ukrajinských službách zničit Rusy používaný most přes řeku Konka v Chersonské oblasti.
Dron Malloy T-150.

Dron Malloy T-150. | foto: SWNS / SWNS / Profimedia

Jednalo se o strategickou konstrukci, poněvadž přes ni Rusové zásobovali své jednotky na ostrovech v deltě Dněpru. Poté, co most padl, zbývá Rusům zásobování pouze na člunech, které se ukrajinským jednotkám mnohem lépe zaměřují.

Podle Telegraphu jde o historicky první zničení mostu pomocí dronu. K úspěchu přitom pomohla náhoda. Jeden z ruských vojáků se pod mostem přes Konku vyfotil a obrázek neprozíravě umístil na sociální síť Instagram. Díky fotce ukrajinští zpravodajci mohli nastudovat spodní konstrukci mostu a identifikovat, kam nejlépe umístit nálože.

Britský dron potom na slabé místo dva měsíce nosil výbušniny, až dosáhl kritického množství nutného pro zborcení mostního oblouku. V inkriminovaný den potom Ukrajinci výbušninu odpálili a zbytek konstrukce dodělali raketovým útokem.

Synonymum levné obrany

Popisovaná mise je dobrým příkladem jedné z mnoha válečných inovací, jež přinesla válka na Ukrajině. Všeobecně konflikt zvýšil význam dronů pro všechny fáze bojových operací včetně průzkumu, logistiky a vlastního boje. FPV drony, které nalétávají na obrněná vozidla, helikoptéry či průzkumné drony se staly synonymem levné protitankové i protiletecké obrany.

Úder britského malloye ale ukazuje, že využití dronů je čím dál tím víc stěžejní i pro speciální operace, jako je ničení infrastruktury v zázemí nepřítele.

Událost je zároveň připomenutím velké role, jakou hrají britské zbraně ve válce na Ukrajině. Při první fázi ruského útoku se Kyjev bránil pomocí britských protitankových střel NLAW. Britské tanky Challenger zase sehrály stěžejní roli v ukrajinské protiofenzívě na jaře 2023. Na rozdíl od německých tanků Leopard či amerických tanků Abrams se Challengery ukázaly jako odolnější proti ruským minám a protitankovým zbraním. I po více než čtyřech letech konfliktu Londýn zůstává jedním z hlavních podporovatelů Kyjeva v Evropě.

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

