Kdo vyhraje válku na Ukrajině? Sledujme patnáct aspektů

Americký prezident Donald Trump čím dál častěji varuje Ukrajinu, aby se dohodla o míru, protože nevěří, že by mohla Rusko porazit. „Kdo uvěří, že Rusko prohraje na Ukrajině? Je to totální iluze,“ prohlásil belgický premiér Bart De Wever, jemuž Evropská komise položila nůž na krk kvůli tomu, že se brání uvolnit asi 200 miliard eur ruských aktiv deponovaných ve společnosti Euroclear se sídlem v Bruselu.
|
Rusko neprohraje, bylo by to nežádoucí, aktiva dostane zpět, řekl belgický premiér
Pokud to neudělá, hrozí, že se Belgie dostane pod podobný politický a ekonomický tlak jako Maďarsko kvůli politice Viktora Orbána, kterou prosazuje už více než deset let. Maďarský premiér ale hlásá, že Ukrajina už válku prohrála. Analytici situaci hodnotí podle toho, zda pod košilí nosí tričko s portrétem Zelenského, nebo Putina, navíc stává se, že si pletou vstupy s výstupy.
Bohužel i tajné služby často selhávají, protože se více soustředí na sílu (třeba počet vojáků, zbraní), než na koheze, tedy na psychologické a strukturální vazby, které válčící společnost drží pohromadě.
|
Ukrajinské referendum o ztrátě území? Celý Donbas je ruský, řekl Ušakov
Osobně bych doporučil řídit se podle receptu izraelského bezpečnostního experta Roberta C. Castela, který sestavil tabulku 15 aspektů, které je třeba sledovat od roku 2022 a zhruba jednou za měsíc k nim přiřadit hodnocení dle toho, v jaké fázi vývoje se ten či onen parametr nachází (pevný, elastický, plastický, křehký, drolící se, kolabující).
Trendy, které rozhodnou
Každý, kdo by se chtěl vyznat ve válce na Ukrajině a sledovat její dynamiku, měl by si připravit tabulku a zapisovat do ní různé proměnné jak z ukrajinské, tak z ruské strany. Není na škodu vyhledat na internetu potřebné informace z první či druhé světové války či z konfliktu mezi USA a Vietnamem. Jelikož žádná z bojujících stran záměrně neuvádí pravdivá čísla, je velmi obtížné rychle najít objektivní údaje, ale pomocí informací z různých think-tanků či od vojenských odborníků se časem podaří vytvořit realistický obraz o trendech, i když přesná čísla nebudou dohledatelná asi nikdy.
|
Zlom u Kupjansku? Ukrajinci obklíčili postupující Rusy, Zelenskyj byl na místě
Začněme s lidskými faktory, je jich pět: dezerce či opuštění jednotky bez povolení (anglická zkratka AWOL); vzpoury proti důstojníkům; vývoj průměrného věku bojujících vojáků; početnost jednotek na frontě; počet sebevražd mezi vojáky.
Následuje pět taktických aspektů: poměr palební síly mezi válčícími stranami (dělostřelectvo či drony); čas, který uplyne od zranění vojáka do jeho evakuace z frontové linie do nemocnice; nahrazení zničených bojových a jiných vozidel; zpoždění logistické podpory spojenců; vyváženost používání dronů, naváděných raket a radioelektronického boje.
Nakonec přicházejí systémové složky: ztráta či zisk území; stabilita energetického systému; efektivita mobilizace; stabilita nejvyššího politického a vojenského vedení; morálka a koheze společnosti.
|
Válka vstupuje do robotické éry. Pozemní drony už nejsou na Ukrajině výjimkou
Izraelský expert jako příklad uvedl vývoj dezerce či nepřítomnost bez propustky v ukrajinské armádě a zjistil, že čísla rostou exponenciálně, časté jsou i vzpoury. Průměrný věk vojáků vzrostl od začátku války z 33 na 45 let, evakuace zraněných selhává a mobilizace ukazuje kolabující trend. Příští rok ukáže, zda se praskliny na obranné zdi pomocí západních spojenců podaří opravit a pesimistický vývoj války otočit.