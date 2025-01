Nemají Orbán a Fico pravdu? Doveze-li EU ruský plyn za mírové jednání, něco na tom může být

Tak by se dalo reagovat i na informaci listu Financial Times (upozornily na ni Hospodářské noviny). Čelné osobnosti EU prý neveřejně diskutují novou ideu. Obnovit dodávky ruského plynu do Evropy a výměnou za to přimět Putina, aby zahájil mírové rozhovory s Ukrajinou. Pro tuto variantu se prý vyslovují hlavně zástupci Německa a Maďarska.

Tak tady si leckdo opravdu řekne: „Ty vole!“

Ty vole! Vážně je to tak

Už tři roky jsme státníky a politiky přesvědčováni, že Evropa musí zůstat vůči ruské agresi na Ukrajině jednotná. Že Viktor Orbán a Robert Fico, kteří tu jednotu narušují a preferují spíše obchodní kontakty s Ruskem než podporu Ukrajiny zbraněmi, jsou výstražným příkladem. Že jsou příkladem toho, čemu se musí Evropa jako celek vyhnout, co musí odsoudit, proti čemu musí bojovat.

Ale teď, je-li pravda, co píší seriózní Financial Times, se vtírá provokativní otázka. Nemají Orbán a Fico náhodou pravdu? Pokud i Německo a další státy EU (myšleno hlavně ze západu EU) chtějí vyměnit dovoz ruského plynu za jednání o míru na Ukrajině, pokud se v té debatě sbližují Německo a Maďarsko, nedávají tím vlastně Orbánovi a Ficovi za pravdu? Nedávají za pravdu názoru, že obchodní kontakty mohou být stejně důležité jako zbraně?

Pro jistotu zopakujme, že ta otázka je myšlena jako provokativní. Tedy provokující k úvahám i mimo navyklá schémata. Nevychází z nějaké konkrétní události, ale z toho, co list Financial Times píše o diskusi ve špičkách EU.

Ale zároveň si lidé uvědomují, co vše se v posledních měsících mění. Leccos z toho, nač jsme ještě na podzim reagovali slovy „Ty vole!“, je už realitou. Ukazují to první kroky prezidenta Trumpa v Bílém domě. Tudíž může platit, že i leccos z toho, nač reagujeme slovy „Ty vole!“ teď, bude realitou třeba už za pár měsíců.

Upřímně, svět se rozjíždí do takových obrátek, že už by nás nemělo překvapit vůbec nic. Či bychom alespoň měli trénovat, aby nás nepřekvapilo ani to, pro co dnes nenacházíme jiná slova než povzdech „Ty vole!“

S etiketou „Ázerbájdžán“

Jistě, i zprávy typu, že EU by vyměnila dovoz ruského (levného) plynu za jednání o míru na Ukrajině, musíme brát s rezervou. Je čím dál těžší rozlišit, co z podobných výroků či návrhů je realita, co jen úvaha a co pouze politická hra pro domácí či zahraniční publikum. Ale přesto je užitečné být připraven na vše.

Hospodářské noviny se na ideu dovozu ruského plynu výměnou za mírová jednání o Ukrajině ptaly ministra průmyslu a obchodu Lukáše Vlčka (STAN). Odpověděl zásadově a v souladu s hodnotami EU: „Dokud bude Rusko vraždit obyvatele Ukrajiny, nepřichází v úvahu bavit se o jakémkoliv obnovování dodávek a tím přispívání na financování války. Co se týče možných úvah do budoucna, bude záležet na tom, jakým způsobem skončí ruská agrese na Ukrajině.“

Ale co když by dodávky ruského plynu do Evropy – jakkoliv nemorální mohou být – skutečně vedly k nějakému příměří, ke konci krveprolití? Musí být nejprve mír a až pak dodávky, nebo to může být i obráceně? Kdybychom měli čekat na mír vynucený vojenskými prostředky, na kapitulaci Ruska, mohli bychom čekat léta, ba do nekonečna. Kdyby morálně odpudivý dovoz ruského plynu do Evropy urychlil konec krveprolití na Ukrajině, nebylo by to větší plus?

Samozřejmě nelze zapomínat na optiku Ukrajiny, napadené země, jež si zaslouží solidaritu. V Kyjevě si ve čtvrtek předvolali slovenského velvyslance za to, že se Bratislava vměšuje do záležitostí Ukrajiny. A opět je tu provokativní otázka. Koho by si předvolali v Kyjevě, kdyby se státy EU dohodly na dovozu ruského plynu?

Upřímně, asi nikoho. Ne že by to Kyjevu nevadilo, ale je pod stále větším tlakem. Prezident Zelenskyj prohlásil, že Ukrajina je ochotna obnovit tranzit plynu přes své území, tedy půjde-li o plyn ázerbájdžánský. Ale dokáže někdo, a Zelenskyj to ví, rozlišit skutečný ázerbájdžánský plyn od ruského s „ázerbájdžánskou nálepkou“?

Na to vše si teď můžeme říkat „Ty vole!“. Ale dříve či později může být leccos z toho realita. Připravme se na to.