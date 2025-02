Kyjev v mlýnu Putina a Trumpa. Získá Zelenskyj zásadní podporu USA za vzácné zeminy?

Komu se to nelíbí, kdo to pokládá za málo zásadové, ať řekne, co by sám dělal na Zelenského místě. Kdo odpoví, že na Zelenského místě by se do ruské vojenské invaze nedostal, že by byl k Moskvě vstřícnější už předem, může si oživit podobné argumenty z Prahy před půl stoletím. I tehdy se říkalo, že kdyby bylo Československo na jaře 1968 vůči Moskvě vstřícnější, kdyby ji zbytečně neprovokovalo Dubčekem či zrušením cenzury, mohlo si srpnovou invazi ušetřit.

Ne snad, že by šlo o přímé paralely s dneškem. Ale občas je dobré si projasnit argumenty i na vlastním příkladu.

Kdo je legitimní prezident

Zpět k Zelenskému. V úterý do médií řekl, že by souhlasil s přímými rozhovory s Putinem: „Je-li to jediné uspořádání, ve kterém můžeme přinést mír občanům Ukrajiny a neztrácet lidi, určitě se pro toto uspořádání rozhodneme.“

Zelenskyj ukázal vstřícnost vůči Putinovi. De iure tím porušil vlastní nařízení z října 2022, jež Ukrajincům jednat přímo s Putinem zakazuje. Ale zda to s prezidentem Ruska pohne a ukáže vlastní vstřícnost, se neví. Našinec sází spíš na to, že Putin si Zelenského chce vychutnat a při tom sám působit dobře. Nevystupuje jako odpůrce jednání o míru, ale jako puntičkářský obránce pravidel. A proto tvrdí, že Zelenskyj je jako prezident nelegitimní.

Široce se ví, že Zelenskému vypršel mandát už loni v květnu. A že za války, za výjimečného stavu, který invaze vyvolala, nelze férově zvolit hlavu státu. Jako fakt to bere ukrajinská vláda i opozice. Ale Putin – i lidé jistého ražení u nás – se na argumentu Zelenského nelegitimity rádi vozí.

Co by řekli na argument, že Leningrad (Petrohrad) měl za druhé světové války a za blokády nelegitimního starostu? Ani tam přece volby nebyly. Našim puntičkářům připomeňme jinou věc. Uznávají Edvarda Beneše a jeho vládu v britském exilu? Vždyť Beneš na úřad prezidenta rezignoval v říjnu 1938 a odletěl do Londýna. Vždyť tam poskládal vládu a postavil se do čela zahraničního odboje, aniž by k tomu měl nějaký mandát. Ten získal s plnou parádou až půl roku po konci války, 28. října 1945, když byl v úřadu prezidenta potvrzen. Nebylo vše mezi tím – myšleno od října 1938 do října 1945 – nelegitimní?

To vše bylo kvůli vzácným zeminám?

Též v úterý Zelenskyj řekl, že Ukrajina je otevřená možnosti těžby vzácných zemin (surovin nezbytných pro IT průmysl) ve spolupráci s partnery: „S partnery, kteří nám pomáhají chránit naši zemi a zatlačit nepřítele zpět svými zbraněmi, svou přítomností, sankčními balíčky.“ Kdo to asi je? Samozřejmě Spojené státy, vždyť prezident Trump to sám o den dříve nabídl.

Jinými slovy. Zelenskyj se okamžitě podvolil nabídce (někdo by mohl říci hrozbě) Donalda Trumpa. Okamžitě pochopil, že USA potřebují zajistit dodávky vzácných nerostných surovin výměnou za to, „co jim dáváme“, jak řekl o den dříve v nabídce dohody prezident Trump. Rozuměj výměnou za zbraně, protiruské sankce, mezinárodní vliv.

Je to uvažování ladící s tím, co potřebují Zelenskyj i Trump, s transakční politikou (něco za něco), kterou razí Trump. Ale zároveň to oživuje staré konspirativní či levicové uvažování o válkách, ve kterých nejde o spojenectví, obranu napadeného, svobodu či ideály, ale o zdroje surovin.

Leckdo si vzpomene na starý – z doby těsně po válce ve Vietnamu – hollywoodský film Tři dny kondora. Robert Redford v roli hlavního hrdiny, civilního pracovníka CIA Turnera, tam říká: „Tak to vše bylo kvůli ropě?“ Podobně teď někdo řekne: „Tak to vše na Ukrajině bylo kvůli vzácným zeminám?“ Ale to už patří k rituálu.

Brutální síla proti brutální síle

Úhrnem. Zelenskyj je v nepříjemné situaci. V jistém mlýnu mezi Putinem a Trumpem, neboť na Evropu s pomocí – myšleno s pomocí, která by rozhodla válku či přivodila mír – spoléhat nemůže. Proto se snaží o vstřícnost vůči Putinovi i Trumpovi.

Z Ukrajiny se tak může stát předmět souboje mezi Putinem a Trumpem, dvou mužů, kteří razí nová a drsná pravidla pro svět. Jeden sází na brutální vojenskou sílu Ruska, druhý na brutální sílu amerických, hlavně ekonomických a obchodních zájmů.

Prosadí se to první proti druhému, či naopak? Našinec se zkušeností z posledního půlstoletí, se zkušeností života ve sféře vlivu Moskvy, nemusí být studovaný politolog, aby fandil tomu druhému, i když má proti Trumpovi či americké politice mnohé výhrady. V tomto má jasno i Zelenskyj.