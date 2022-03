Za obzor Ukrajiny a dneška. Nedívejme se na svět jen brýlemi konfrontace Západu, říká balkanista

Vlády EU jsou přesvědčeny o univerzální hodnotě demokracie a dobrého vládnutí. Je to však politické měřítko hlavně pro členy a kandidáty. Co ale třeba Austrálie, jež se k těm hodnotám hlásí také, a loni se dostala do ostrého střetu s Čínou? Anebo Filipíny, země demokratická i přes všechny nedostatky? Nejde jen o Západ, ale i o země s tak odlišnou kulturní tradicí, jako jsou třeba Japonsko, Indie, Izrael či Uruguay. Zemí, kde jsou základní práva přenesena na občana, je dlouhá řada.