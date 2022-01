Havel ale také zdůrazňoval, že Evropa a hlavně Evropská unie musí někde končit a nemůže být bezbřehá. Tu hranici vnímal tam, kde začíná ortodoxní prostor s jinou kulturní a politickou tradicí césaropapismu – tedy Ruskem. Rusko v tomto ohledu do EU ani v budoucnu patřit nemůže. Kde stojí Ukrajina krom toho, že podle názvu víme, že na kraji? Bylo by podnětné se Havla zeptat, aby to jaksi kulturně upřesnil, ale to nikdo neudělal.