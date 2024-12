Bude se válčit kvůli Špicberkám? Britský generál představil scénář světového konfliktu

Ponechme stranou fakt, že Zalužného řeč byla především apelem na západní spojence, aby nepřestávali s podporou Ukrajiny v době, kdy to potřebuje nejvíc. Zaměřme se na meritum věci.

Podle běžného chápání výrazu „světová válka“ se na Ukrajině dosud o ničem takovém mluvit nedá. Jedná se o vysoce intenzivní – a v mnoha případech brutální – stále však lokální ozbrojený konflikt. Zlí jazykové – a zejména Moskva to tak vnímá – by jí jistě mohli říkat zástupná válka (proxy war), ve které si to ve skutečnosti celý Západ rozdává s Ruskem a jeho spojenci, ale ani taková situace běžně nestačí k tomu, aby se mluvilo o globálním konfliktu.