Pekarová, Okamura, jak se to rýmuje? Nový šéf Sněmovny chtěl jen vytočit odpůrce

Tomio Okamura si svým mocenským gestem s ukrajinskou vlajkou moc nepomohl, vzápětí se na fasádě sněmovny objevily hned tři, vyvěsily je tam poslanecké kluby ODS, STAN a Pirátů. Okamura prohrál, navíc tři vlajky visící z oken vypadají autentičtěji než jedna na oficiální žerdi, je to spontánní a nikoli papalášské. Potud výsledek Okamurovy demonstrace.
Na druhou stranu předseda SPD nespáchal zločin proti lidskosti, jen sundal vlajku, čímž potěšil své voliče. V tomto směru je Okamurovovo chování velmi podobné manýrům, jaké předváděla Markéta Pekarová Adamová, ta též často volila provokaci jako způsob komunikace, z jejích „postů na sockách“ řičeli blahem voliči TOP 09 a naopak odpůrci byli vytočeni do běla. Nevidíte tu podobnost?
Politika, kterou provozovala paní Pekarová, byla sice kultivovanější, ale účel a styl měla velmi podobný: chci potlesk na sociálních sítích od příznivců a kolik naštvu jiných lidí, mne nezajímá. Z této perspektivy je Okamura jen organickým pokračovatelem Markéty Pekarová. A to je špatné.
Nálepkování nedává smysl
Nepotřebujeme šéfa sněmovny, který se bude čtyři roky vlísávat na sociálních sítích svým příznivcům a naopak naznačovat, že ti, kdo jsou proti, jsou špatní, hloupí nevzdělaní či v Okamurově perspektivě zaprodaní.
Lidé jako Pekarová a Okamura nám brání v tom, abychom se například o ukrajinských vlajkách, či nedej bože o Ukrajincích, bavili věcně bez nálepkování. Proč „musí“ na budově sněmovny viset ukrajinská vlajka? Bylo-li to gesto vládnoucí většiny, pak je nepřítomnost vlajky na „Okamurově“ sněmovně v pořádku.
|
První krok ve funkci. Okamura sundal ukrajinskou vlajku z budovy Sněmovny
Z věcného hlediska to nic neznamená, nezmenšuje to podporu Ukrajiny mezi lidmi, jen se současná garnitura distancuje od té předchozí. Okamurova libovůle nemá stejnou váhu jako sněmovní usnesení, nic nezměnil.
Je to „šíření ruského narativu“? Nikoli. To by pak mohli být aktivisté demonstrující za vyvěšení vlajky na budovu Národního muzea nazýváni pokračovateli komunistických uličních výborů, ty totiž také hlídaly, jak kdo vyvěšuje vlaječky, zejména ve výročí „slavných májových dnů“.
Podobné nálepkování nedává smysl a pouze mate. Zda někde vyvěsili či nevyvěsili ukrajinskou vlajku, by nemělo být stigmatizováno, mělo by to být projevem svobodné vůle a konformita by neměla být ani vynucována veřejným lynčem „nevyvěšovačů“. Negativnímu náhledu na Ukrajince nechtěně přispívají proukrajinští politici, kteří se chovají jako lokajové, například se chodí ptát na ukrajinskou ambasádu, kdo smí v Praze zpívat.
Méně aktivismu, více racia
Ostatně, naše republika má v souvislosti s rekordním množstvím uprchlíků z Ukrajiny podstatnější problémy, o kterých se nemluví. Například se nemluví o tom, že spousta bližních se může na Ukrajince zlobit, neboť jejich příchod podstatně zvedl cenu nájmů a nemovitostí. Což fakticky zhoršilo životní situaci těch nepříliš majetných.
Nebavíme se otevřeně ani o tom, jak na našem území operují ukrajinské mafie, které vykořisťují především zase Ukrajince. Cožpak nám je to jedno, hlavně že je vyvěšená vlajka? S otrockou prací a nejrůznějšími agenturními šmejdy souvisí i obtížné chování některých nešťastných udřených uprchlíků. Jejich problémy s alkoholem, či agresivita jsou tabu.
|
Šéf Sněmovny informace od tajných služeb nedostává, uvedla BIS ke zvolení Okamury
A to se nebavíme o tom, jakou kulturu ve vztahu jednotlivce se státem s sebou Ukrajinci přinášejí. Přicházejí z jedné z nejzkorumpovanějších zemí, kde se krade, uplácí a podvádí ve velkém a stát tam notoricky selhává. Když s tímto faktem nebudeme pracovat, jaký to bude mít dopad na fungování našeho státu? Vždyť většina uprchlíků tu zůstane, nevrátí se. Neopakujme chyby Němců, Francouzů či Švédů a jiných západoevropských národů, které si mysleli, že stačí uprchlíky přijmout a vše se samo nějak upraví, že „se integrují“. Opak je pravdou.
Ale abychom mohli věcně debatovat, potřebujeme jinou atmosféru, méně aktivismu a více racia. Je pravděpodobné, že současná garnitura, a to i pokud hladce sestaví novou vládu, problémy prostě řešit nebude, vyhne se jim podobně jako ta Fialova. Proto by se mohly ozvat elity a začít tlačit na politiky, aby konali. Jenže elity se raději pohodlně zabalí do ukrajinské vlajky a plivou na všechny, kdo se s nimi nevydají na pochod pod heslem Sláva Ukrajině. Zdrženlivost by měla být normální.