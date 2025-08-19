Ve Washingtonu se mluvilo o zárukách pro Ukrajinu. Ty jsou zatím iluzorní a mír je vzdálený

Vyhověl tak de facto přání ruského prezidenta Vladimira Putina, aby se dál bojovalo. Ruská armáda totiž momentálně postupuje a Putin nechce příměří, pokud může získat další území, či zvýšit tlak na Kyjev. Někdo by řekl, že to odráží realitu a poměr sil mezi válčícími zeměmi. Že když to vypadalo, že Kyjev může vytlačit ruského útočníka z podstatné části svého území, také neměl zájem o zastavení bojů. To je pravda.
Zároveň je ale třeba říci, že USA mají možnost posílit pomoc Kyjevu, a tím zpomalit, či zvrátit ruský postup. Stejně jako Evropané. Jenže americký prezident nic takového nechce a jeho výhrůžky, co udělá, když Putin nezačne rychle neuzavře dohodu o ukončení války, byly jen výkřiky do větru. To už nikdo nebere vážně. Evropské země zase nedokážou z technických a vnitropolitických důvodů zvýšit pomoc Ukrajině.
Vypadá to, že všichni už se pomalu smiřují s výsledkem války nepříznivým pro Ukrajinu. Dokonce i Ukrajinci jsou válkou stále více unaveni a roste jejich ochota připustit za mír ztrátu velké části území. Pokud tedy Ukrajina získá garance, že válka brzy znovu nezačne, protože Kreml zdaleka nevzdal své plány na pokoření a ovládnutí celé Ukrajiny.
Stále stejně vzdálený mír
Právě o těchto garancích, tedy o nějakých západních vojenských jednotkách na Ukrajině, se jednalo včera ve Washingtonu. To je velký posun. Zatímco dosud Trump odmítal o zárukách pro Ukrajinu většinou mluvit, teď připustil, že je něco takového třeba, a USA by mohly v této záležitosti hrát „koordinační“ roli. Hlavní břímě by ovšem měla nést Evropa. Trumpa k posunu názorů zřejmě přesvědčili ve Washingtonu právě její zástupci. Ti se totiž bojí, že sami by nedokázali Rusko od obnovení agrese vůči Ukrajině odstrašit.
Jsme připraveni jednat s Putinem bez jakýchkoliv podmínek, prohlásil Zelenskyj
Oprávněně, Evropanům chybí rozvědka a průzkum, letecké síly, protivzdušná obrana i jaderné zbraně, a to vše je pro vytvoření takového kamenného valu proti možné další ruské agresi bezpodmínečně nutné. Američané to mohou dodat. Ale budou k tomu ochotní? To není vůbec jisté. Navíc na něco takového jako součást dohody o míru s Ukrajinu odmítá přistoupit Rusko.
Vždyť ve svém projevu při zahájení invaze na Ukrajinu zdůvodnil tento bezprecedentní útok ruský prezident Vladimir Putin právě tím, že se NATO a Západ posunují blíž k ruským hranicím, a proto je potřeba vojensky zasáhnout. Ano, bylo to iluzorní, a dokonce prý před útokem probíhala jednání, při nichž to vypadalo, že se Ukrajina možná znovu zaváže (už to jednou udělala), že nevstoupí do Severoatlantické aliance, a zdálo se, že Putin tomu věří. Přistoupil by však teď na nikoliv vymyšlené, ale skutečné vojáky NATO na Ukrajině u svých hranic? Stvrdil by jejich přítomnost svým podpisem? Proč by to dělal, když jeho vojska postupují a ekonomika Ruska se nehroutí.
Lipavský označil jednání mezi Zelenským a Trumpem za další krok k míru
Mír na Ukrajině je proto stále stejně vzdálený jako dříve. Jen nyní už pomalu všichni uznávají, že Ukrajina prohrává, a nevidí v dohledu možnost, že by se situace brzy otočila. A i Evropa pomalu začíná přijímat myšlenku, že Rusko nebude za svoji agresi potrestáno, ale nejspíš odměněno. Mezinárodní řád, který po druhé světové válce Evropané budovali ve snaze předejít další podobné katastrofě, se zhroutil a USA, jmenovitě Donald Trump, ho odepsaly už dávno a aktivně ho pomáhají ničit. Ku prospěchu to nakonec nebude nikomu.